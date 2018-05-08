Sur'da mayıs ayında kömür dağıttılar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kış boyunca halkın kapısını çalmayan yetkililer, 24 Haziran seçimleri öncesi evlerin önüne kömür bırakmaya başladı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kış boyunca halkın kapısını çalmayan yetkililer, 24 Haziran seçimleri öncesi insanlara haber vermeden evlerin önüne kömür torbaları dökmeye başladı. Sur halkı bu duruma tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren yurttaşlardan Adile Can, “Onlardan kömür istemiyoruz. Her seçimde bunu yapıyorlar. Bize iyilik yapmak istiyorlarsa Sur’u düzeltsinler, kömür dağıtmasınlar” dedi.

AKP iktidarının her seçim öncesi kömür dağıttığını söyleyen Lalebey Mahallesi’nde oturan Şefika Moray, “Şu anda yağmur yağıyor ve benim evimin damı akıyor. Eğer gerçekten bu halkı düşünseydi ve iyiliğini isteseydi bir gün olsun gelip kapımızı çalıp ‘Acaba sizin bir derdiniz var mı? Aç mısınız, susuz musunuz?’ diye sorardı. Ama yapmadı bunun yerine kapımıza iki torba kömür bırakıp gidiyorlar” dedi.

‘KÖMÜR SİYASETİYLE GELMESİNLER’

Benusen Mahallesi’nde yaşayan Mesut Aslan da her seçimde AKP’nin oy toplamak için makarna ve kömüre sarıldığını ancak halkı bunlarla kandıramayacağını dile getirerek, kömür siyasetiyle gelmemelerini istedi.

75 yaşındaki Yusuf Kaya ise “İstedikleri kadar kömür dağıtsınlar, istemiyoruz kömürlerini. Bizim oyumuz satılık değildir” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 19:19

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