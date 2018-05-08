Abdullah Zeydan: Halkımız 24 Haziran’da gereken cevabı verecek

8 yıl 1 aylık hapis cezası onaylanan HDP Milletvekili Abdullah Zeydan, 'Halkımız bu zulmü reva görenlere 24 Haziran’da gereken cevabı verecek' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda hakkındaki 8 yıl 1 aylık hapis cezası onaylanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, avukatları aracılığıyla Mezopotamya Ajansından (MA) Hayri Demir’e açıklamalarda bulundu.

Zeydan, şunları söyledi:

“Bizlere hukuksuz yargı kararlarıyla diz çöktürmeye çalışanlar çok iyi bilmeliler ki bizlerin halkımıza, demokratik siyasetimize bağlılığımız ve inancımız her zamankinden daha yüksek bir konuma gelmiştir. Başından beri AKP’nin talimatlarıyla yürütülen bu yargılamalardan böyle bir sonuç çıkacağını, rehin alınmadan, hatta dokunulmazlıklar kaldırılmadan önce biliyorduk. Ağır, haksız ve hukuksuz cezalar alacağımızı da biliyorduk. Halkımıza ve demokratik siyasetimizin haklılığına inandığımız için direndik. Bundan sonra da direnmeye devam edeceğiz. Asil ve onurlu halkımızın haklı taleplerine kavuşması, tüm halkların birlikte özgür yaşayacağı demokratik cumhuriyet inşa etmek için her koşulda gururla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Halkımızı yok sayanlara, halkımıza bu zulmü reva görenlere halkımız 24 Haziran’da gereken cevabı verecektir.” (HABER MERKEZİ)

‘Abdullah Zeydan'a siyasi yasak getirme çabası içerisindeler’

HDP Hakkari Milletvekili Zeydan'ın hapis cezası onandı

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 19:11

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