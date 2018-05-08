Sanal gerçeklik gözlüğü takan Işık: 28 ülkenin 2 katı istihdam ürettik

Sanal gerçeklik gözlüğü takan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, '28 Avrupa ülkensinin ürettiği istihdamın 2 katını Türkiye tek başına üretti' dedi.

Sanal gerçeklik gözlüğü takan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, son 10 yılda küresel ekonomik krize rağmen 9 milyon yeni istihdam sağladıklarını belirterek, “Avrupa Birliği’nin toplam 28 üyesinin ürettiği istihdamın miktarı 5 milyon 200 bin. Avrupa’daki 28 ülkenin ürettiği istihdamın 2 katına yakın bir istihdamı Türkiye tek başına üretti” dedi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yürüyen merdiven üretecek olan fabrikanın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yaptığı konuşmada, Türkiye için istihdamın vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Işık, “Son 10 yılda, küresel ekonomik krize rağmen biz Türkiye’de 9 milyon yeni istihdam ürettik. Avrupa Birliği’nin toplam 28 üyesinin ürettiği istihdamın miktarı 5 milyon 200 bin. Neredeyse Avrupa’daki 28 ülkenin ürettiği istihdamın 2 katına yakın bir istihdamı Türkiye tek başına üretti” dedi. (HABER MERKEZİ)

Hayali ve eğreti istihdam!

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 18:43

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