Açlık sınırı 15 yılda 4 kat arttı

BİSAM, açlık sınırının 1698, yoksulluk sınırının ise 5 bin 872 lira olduğunu duyurdu. Açıklamada açlık sınırı 15 yılda 4 kat arttığı belirtildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) dört kişilik bir aile için açlık sınırının 1698, yoksulluk sınırının ise 5 bin 872 lira olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada son 15 yılda açlık sınırının 4 kat arttığına dikkat çekildi.

BİSAM’ın verilerine göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı, yani sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 56.59 TL, aylık 1698 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 14.51, yetişkin bir erkeğin 14.98, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.05, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.05 lira.

ÜRÜN GRUPLARININ MALİYETİ

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda nisan 2018’de en yüksek maliyet grubunu 15.78 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.48 lira ile takip ediyor. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 7.35 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.56 lira. Katı yağ 2.35 liralık, sıvı yağ ise 1.25 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları. Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin sebze ve meyve için ayırması gereken bütçe ise 7.10 lira. Yumurtaya 0.83, şekere ise 0.62 lira harcama yapılması gerekiyor.

YOKSULLUK SINIRI

Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 5 bin 872 lira. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yoksulluk sınırı 559 TL, açlık sınırı 162 TL arttı. 2003 nisan ayında 435 lira olan açlık sınırı 15 yılda 3.9 kat artarak 2018 nisan ayında 1698 liraya ulaştı. (İstanbul/EVRENSEL)

Dolar, 4.30'a dayanarak rekor tazeledi (8 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 18:29

www.evrensel.net