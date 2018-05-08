Arda Turan, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

Hafta sonu oynanan futbol maçları sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevkler açıklandı, Arda Turan da sevk edilen isimler arasında.

Hafta sonu gerçekleşen karşılaşmalar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevkler açıklandı.

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aynı müsabakada kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcio Mossoro'nun ise müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve rakip takım oyuncusuna yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu JOSE MARCIO DA COSTA'nın 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve rakip takım oyuncusuna yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın aynı müsabakadaki müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OKAY YOKUŞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TOMAS HUBOCAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH YILDIZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. BURSASPOR Kulübü'nün 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü idarecisi ÖMER HASAN PARLAKAY'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü görevlisi ALTUĞ GÜNAYDIN'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu MILAN LUKAC'ın 06.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

(SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 18:11

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