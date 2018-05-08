Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri açıklandı

Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Ödül töreni yarın saat 19.00’da İHD İstanbul Şubesinde düzenlenecek.

Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.

Ödüle, Ayşe Çelik (Tüm “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyenler adına), Selahattin Demirtaş (Tutuklu milletvekilleri ve seçilmişler adına), Onur Hamzaoğlu (Barış talep ettiği için tutuklanan ve baskı gören hekimler adına), Murat Sabuncu (Baskı altındaki gazeteciler adına), Sezin Uçar (Tutuklu avukatlar adına), Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri (Tüm tutuklu öğrenciler adına), Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi (Kapatılan ve faaliyeti durdurulan gazete ve yayın kuruluşları adına), Hasan Ceylan (Tüm tutuklu ve baskı altındaki insan hakları savunucuları adına) değer görüldü.

Ödül töreni yarın saat 19.00’da İHD İstanbul Şubesi'nde gerçekleşecek.

AYŞENUR ZARAKOLU ÖDÜLLERİ

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, insan hakları savunucusu ve yayıncı Ayşenur Zarakolu’nun hayatını kaybedişinin ardından 2003 yılından bu yana her yıl, genelde insan haklarına, demokrasiye ve barışa yönelik, özelde düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır baskılarla karşılaşanlara ve bu ağır baskıya rağmen susmayarak topluma yol gösteren, umut olan kişi, kurum ve kesimlere ‘Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade özgürlüğü Ödülü’ veriyor. (HABER MERKEZİ)

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