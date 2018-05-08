ODTÜ'de Onur Haftası'na sulu engel

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nın düzenlediği Onur Haftasını engellemek isteyen rektörlük fıskiyeleri açtı, öğrenciler çöp kovalarıyla fıskiyeleri kapattı.

Onur Haftası'nı yasaklayan ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilere engel olamayınca çareyi etkinliklerin yapıldığı alandaki fıskiyeleri açmakta aradı. İki gündür sulanan çimlerle etkinlikleri engellenmek istenen öğrenciler, çöp kovalarıyla fıskiyeleri kapatarak “Yaşayan Kütüphane” etkinliğini düzenledi.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nın düzenlediği Onur Haftası etkinlikleri, rektörlüğün yasaklarına rağmen başladı. Rektörlük, Ankara Valiliği’nin 18 Kasım 2017 tarihli başkentteki tüm LGBTİ etkinliklerini yasaklamasını gerekçe göstererek Onur Haftası'na yasakladı.

Üniversite yönetiminin etkinliklere hiçbir şekilde izin vermeyeceğini söylemesine rağmen Onur Haftası'na engel olunamadı. Rektörlük bunun üzerine öğrencilerin düzenlediği etkinlikleri engellemenin yolunu fıskiyelerde aradı. Onur Haftası'nın düzenleneceği Fizik çimlerindeki fıskiyeler dün ve bugün sürekli çalıştırıldı. Bunun üzerine öğrenciler etkinlik yapacakları alandaki fıskiyeleri çöp kovaları ile kapatarak etkinlikleri sürdürdü. LGBTİ+ Dayanışması bugün düzenlediği “Yaşayan Kütüphane” etkinliği ile gelen sorulara yanıt verdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 17:35

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