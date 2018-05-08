Finlandiya’da grevci inşaat işçilerine lokavt uygulanacak

Finlandiya’da inşaat patronları, 19 Nisan'dan beri grevde olan inşaat işçilerine 10 Mayıs'ta lokavtla misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da inşaat patronları, 19 Nisan gününden beri grevde bulunan inşaat işçilerine 10 Mayıs tarihinde lokavtla misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Anlaşmazlık, İnşaat İşçileri Federasyonu ile işverenler arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması üzerine patlak verdi.

Finlandiya’da inşaat işçileri 1987 yılından beri ilk defa grev yapıyor.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ KARŞILANMADI, GREV BAŞLADI

Patronlar, iki yıl için yüzde 3,2 oranında ücret zammı önerisinde bulunurken işçiler yüzde 5,7 oranında ücret zammı talep etti. Bir diğer anlaşmazlık konusu da patronların sendikayı “rekabet gücü sözleşmesi”ni imzalamaya zorlaması. Sendika, patronlara 1 yıl içinde işçileri 24 saat ücretsiz çalıştırma hakkını tanıyan sözleşmeyi imzalamayı reddediyor.

Tarafsız aracının verdiği teklifin sendika tarafından reddedilmesinden sonra ise işçiler kademeli olarak greve başladı. İlk aşamada beton döküm işlerinde çalışan yaklaşık 3 bin işçi, 19 Nisan günü greve çıktı. Patronlar ise günde 30 milyon avro zarar ettiklerini söylemelerine karşın işçilerin taleplerini karşılamaya yanaşmıyor.

İNŞAAT PATRONU: KADINLAR AZ ALIYOR, İNŞAAT İŞÇİLERİ DE AZ ALSIN

İnşaat sektöründeki işveren örgütünün genel müdürü olan Tapio Kari, “Neden ücretleri yüksek inşaat işçileri diğer işçilere, örneğin daha az ücret alan kadınların çalıştıkları sektörlere kıyasla iki kat ücret zammı istiyorlar?” diyerek inşaat işçileriyle kadın işçileri karşı karşıya getirmeye çalıştı.

Sendika, grevin kapsamını genişletmeye hazırlanırken patronlar, 10 Mayıs gününden itibaren lokavta gideceklerini açıkladı.

AMAÇ TİS SİSTEMİNİ ORDADAN KALDIRMAK

İsveç İnşaat İşçileri Federasyonu, işverenlerin sendikayı suçlayıcı açıklamaları ve lokavt uygulamasına sert tepki gösterdi. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden beri patronların ilk kez böylesi yöntemlere başvurduğuna dikkat çeken İnşaat İşçileri Federasyonu, amaçlarının sendikal hareketi parçalamak ve Finlandiya’daki toplu sözleşme sistemini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 16:53

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