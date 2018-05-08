Spor Toto 1. Lig’de 2017-2018 sezonu raporu

Bu sezon 4 takımın zirvede kaldığı Spor Toto 1. Lig'de 16 haftayı ilk sırada geçen Çaykur Rizespor, sezonu şampiyon tamamladı.

Ali KORKMAZ

Spor Toto 1. Lig’de Çaykur Rizespor’un şampiyon tamamladığı 2017-2018 sezonunda liderlik koltuğunda 4 farklı takım yer aldı.

Geçen yıl Süper Lig’e veda ettikten sonra bu sezon tekrar Süper Lig vizesi alan Çaykur Rizespor, şampiyonluğunu 33. haftada ilan etti. Sezon içinde 4 takımın ilk sırada yer aldığı ligde Çaykur Rizespor 16, Ümraniyespor 12, MKE Ankaragücü 4, Akın Çorap Giresunspor ise 2 hafta birinci durumda bulundu.

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü’nün Süper Lig vizesi aldığı ligde Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep, Süper Lig’e çıkacak 3. ekip olmak için playoffta mücadele edecek.

PLAYOFFU AVERAJ BELİRLEDİ

Son haftaya kadar playoff mücadelesi veren Altınordu, sezonu Gazişehir Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 53 puanda bitirmesine rağmen geçen sezon olduğu gibi averajla 7. sırada kaldı.

Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor ve Samsunspor lige veda eden ekipler oldu.

4 TAKIM CEZA ALDI

TFF 1. Lig’de 4 takım, puan silme cezası aldı. Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor’un üçer puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından silindi. 9 puan ceza alan Gaziantepspor ile 12 puan ceza alan Grandmedical Manisaspor’un ise puan silme cezaları, TFF Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA’nın kararı doğrultusunda TFF tarafından uygulandı.

SERİLER

Gazişehir Gaziantep’in 6 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, MKE Ankaragücü 5 müsabakadan üst üste 3 puanla ayrıldı.

Çaykur Rizespor, art arda 13 maç, MKE Ankaragücü 12, Ümraniyespor da üst üste 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Gaziantepspor 24, Grandmedical Manisaspor ise art arda 14 müsabakada galibiyet alamadı.

KUTU- LİSTE-GİBİ

2017-2018 SEZONU RAPORU

EN AZ KART GÖSTERİLEN HAFTALAR: 4. ve 34. hafta (32 sarı, 1 kırmızı), (33 sarı)

EN FAZLA KART GÖSTERİLEN HAFTALAR: 2. ve 8. hafta (61 sarı, 1 kırmızı), (56 sarı, 3 kırmızı)

KIRMIZI KART GÖSTERİLMEYEN HAFTALAR: 20, 21, 26 ve 34. hafta

EN FAZLA SARI KART GÖSTERİLEN HAFTA: 2. hafta (61)

EN AZ SARI KART GÖSTERİLEN HAFTA: 4. hafta (32)

FUTBOLCULARI EN AZ KIRMIZI KART GÖREN TAKIM: Adana Demirspor (0)

FUTBOLCULARI EN FAZLA KIRMIZI KART GÖREN TAKIM: Tetiş Yapı Elazığspor (8)

FUTBOLCULARI EN FAZLA SARI KART GÖREN TAKIM: Denizlispor (98)

FUTBOLCULARI EN AZ SARI KART GÖREN TAKIM: Gaziantepspor (61)

SKORLARIN TASNİFİ: 306 maçın 72’si beraberlikle tamamlandı, 146’sı ev sahibi, 88’i de deplasman olmak üzere 234 maç bir takımın galibiyetiyle bitti ve maçlarda 22 ayrı skor görüldü.

EN ÇOK GÖRÜLEN SKOR: 1-0 (52)

DİĞER SKORLAR: 2-1 (47), 2-0 (36), 1-1 (28), 0-0, 3-1 (22), 3-0 (21), 2-2 (20), 3-2, 4-1 (13), 4-0 (9), 4-2 (6) 5-1 (3), 3-3, 4-3, 5-0, 5-4, 7-0 (2), 5-2, 6-0, 6-1, 8-1 (1)

BERABERLİK OLMAYAN HAFTA: 11, 21, 26 ve 27. hafta

EN FAZLA BERABERLİK GÖRÜLEN HAFTA: 1. hafta (5)

DEPLASMANDA EN FARKLI SKORLA GALİP GELEN TAKIM: Grandmedical MANİSASPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 0-6

KENDİ SAHASINDA EN FARKLI SKORLA GALİP GELEN TAKIMLAR: Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor (8-1), Eskişehirspor-Gaziantepspor, Ümraniyespor-Gaziantepspor (7-0)

EV SAHİBİ TAKIMLARIN EN BAŞARILI OLDUĞU HAFTA: 11. hafta (8 galibiyet, 1 yenilgi: 24 puan)

DEPLASMAN TAKIMLARININ EN BAŞARILI OLDUĞU HAFTA: 27. hafta (6 galibiyet: 18 puan)

EV SAHİBİ TAKIMLARIN EN BAŞARISIZ OLDUĞU HAFTA: 22. hafta (2 galibiyet, 2 beraberlik: 8 puan)

DEPLASMAN TAKIMLARININ EN BAŞARISIZ OLDUĞU HAFTA: 11. hafta (1 galibiyet: 3 puan)

EN AZ GALİP GELEN TAKIM: Gaziantepspor (2)

EN FAZLA GALİP GELEN TAKIM: Çaykur Rizespor (20)

EN FAZLA BERABERE KALAN TAKIM: Samsunspor (15)

EN AZ BERABERE KALAN TAKIM: Grandmedical Manisaspor (3)

EN FAZLA YENİLEN TAKIM: Gaziantepspor (28)

EN AZ YENİLEN TAKIM: Çaykur Rizespor (5)

EN FAZLA GOL ATAN TAKIM: Çaykur Rizespor (68)

EN AZ GOL ATAN TAKIM: Gaziantepspor (18)

EN FAZLA GOL YİYEN TAKIM: Gaziantepspor (100)

EN AZ GOL YİYEN TAKIM: Boluspor (30)

Kendi sahasında en başarılı takımlar: Çaykur Rizespor ve Ümraniyespor (17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet: 39 puan)

KENDİ SAHASINDA EN BAŞARISIZ TAKIM: Gaziantepspor (17 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet: 7 puan)

KENDİ SAHASINDA EN FAZLA GALİP GELEN TAKIM: Çaykur Rizespor, Ümraniyespor (12)

KENDİ SAHASINDA EN AZ GALİP GELEN TAKIM: Gaziantepspor (1)

KENDİ SAHASINDA EN FAZLA BERABERE KALAN TAKIM: Samsunspor (8)

KENDİ SAHASINDA EN AZ BERABERE KALAN TAKIM: Grandmedical Manisaspor (1)

KENDİ SAHASINDA EN FAZLA YENİLEN TAKIM: Gaziantepspor (12)

KENDİ SAHASINDA EN AZ YENİLEN TAKIM: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1)

KENDİ SAHASINDA EN FAZLA GOL ATAN TAKIMLAR: Çaykur Rizespor (39)

KENDİ SAHASINDA EN AZ GOL ATAN TAKIM: Gaziantepspor (11)

KENDİ SAHASINDA EN FAZLA GOL YİYEN TAKIM: Gaziantepspor (40)

KENDİ SAHASINDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM: Ümraniyespor (11)

DEPLASMANDA EN BAŞARILI TAKIM: Çaykur Rizespor (17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi: 30 puan)

DEPLASMANDA EN BAŞARISIZ TAKIM: Gaziantepspor (17 maçta 1 galibiyet, 16 yenilgi: 3 puan)

DEPLASMANDA EN FAZLA GALİP GELEN TAKIM: Altınordu (9)

DEPLASMANDA EN AZ GALİP GELEN TAKIMLAR: Gaziantepspor, Samsunspor (1)

DEPLASMANDA EN FAZLA BERABERE KALAN TAKIM: Samsunspor (7)

DEPLASMANDA EN AZ BERABERE KALAN TAKIM: Gaziantepspor (0)

DEPLASMANDA EN FAZLA YENİLEN TAKIM: Gaziantepspor (16)

DEPLASMANDA EN AZ YENİLEN TAKIM: Çaykur Rizespor (3)

DEPLASMANDA EN FAZLA GOL ATAN TAKIMLAR: Çaykur Rizespor, Balıkesirspor Baltok, Gazişehir Gaziantep, Akın Çorap Giresunspor (29)

DEPLASMANDA EN AZ GOL ATAN TAKIM: Gaziantepspor (7)

DEPLASMANDA EN FAZLA GOL YİYEN TAKIM: Gaziantepspor (60)

DEPLASMANDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM: Boluspor (16) (İzmir/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 15:26

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