Twitter kullanıcıları Erdoğan'a 1 milyon kere T A M A M dedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz' mesajı sonrası Twitter'da 'Tamam' rüzgarı esti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AKP’nin grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası çok sayıda Twitter kullanıcısı Erdoğan’a “Tamam” mesajı gönderdi.

Erdoğan: CHP'nin başındaki zata mı öne sürdüğü garibana mı bakacağız?

Twitter'da saat 22.00 tibariyle 1 milyon kere "T A M A M" tweet'i atıldı. T A M A M, Türkiye ve dünya TT listesinde bir numaraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz' mesajı sonrasında T A M A M, Türkiye ve dünya TT listesinde bir numaraya yükseldi.

KADIKÖY'DEN TAMAM EYLEMİNE POLİS ENGELİ

Kadıköy’de Erdoğan'a cevap için yurttaşlar sokağa çıktı ve T A M A M sloganları attı. Polis ise yurttaşlara engel oldu.

Polis bu esnada yurttaşlara "Tamam ne ya, tamam hadi dağılın" dedi.

AKP’LİLERDEN #ERDOĞANileDEVAM ETİKETİ

Erdoğan destekçileri 'T A M A M'a karşı #ERDOĞANileDEVAM etiketini açtı.

Erdoğan’a yanıt olarak gönderilen mesajlardan bazıları şöyle:

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 22:05

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