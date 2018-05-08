Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA
Twitter kullanıcıları Erdoğan'a 1 milyon kere T A M A M dedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz' mesajı sonrası Twitter'da 'Tamam' rüzgarı esti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AKP’nin grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası çok sayıda Twitter kullanıcısı Erdoğan’a “Tamam” mesajı gönderdi.
Erdoğan: CHP'nin başındaki zata mı öne sürdüğü garibana mı bakacağız?
Twitter'da saat 22.00 tibariyle 1 milyon kere "T A M A M" tweet'i atıldı. T A M A M, Türkiye ve dünya TT listesinde bir numaraya yükseldi.
KADIKÖY'DEN TAMAM EYLEMİNE POLİS ENGELİ
Kadıköy’de Erdoğan'a cevap için yurttaşlar sokağa çıktı ve T A M A M sloganları attı. Polis ise yurttaşlara engel oldu.
Polis bu esnada yurttaşlara "Tamam ne ya, tamam hadi dağılın" dedi.
AKP’LİLERDEN #ERDOĞANileDEVAM ETİKETİ
Erdoğan destekçileri 'T A M A M'a karşı #ERDOĞANileDEVAM etiketini açtı.
Erdoğan’a yanıt olarak gönderilen mesajlardan bazıları şöyle:Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 22:05