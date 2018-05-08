Twitter kullanıcıları Erdoğan'a 1 buçuk milyon kere T A M A M dedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz' mesajı sonrası Twitter'da 'Tamam' rüzgarı esti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AKP’nin grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası çok sayıda Twitter kullanıcısı Erdoğan’a “Tamam” mesajı gönderdi.

Erdoğan: CHP'nin başındaki zata mı öne sürdüğü garibana mı bakacağız?

Twitter'da saat 01.00 tibariyle 1 buçuk milyonu aşan sayıda "T A M A M" tweet'i atıldı. T A M A M, Türkiye ve dünya TT listesinde bir numaraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz' mesajı sonrasında T A M A M, Türkiye ve dünya TT listesinde bir numaraya yükseldi.

KADIKÖY'DEN TAMAM EYLEMİNE POLİS ENGELİ

Kadıköy’de Erdoğan'a cevap için yurttaşlar sokağa çıktı ve T A M A M sloganları attı. Polis ise yurttaşlara engel oldu.

Polis bu esnada yurttaşlara "Tamam ne ya, tamam hadi dağılın" dedi.

AKP’LİLERDEN #ERDOĞANileDEVAM ETİKETİ

Erdoğan destekçileri 'T A M A M'a karşı #ERDOĞANileDEVAM etiketini açtı.

'TWİTTER, DEVAM ETİKETİNDEN ATILAN 300 BİN SAHTE PAYLAŞIMI KALDIRDI'

CHP milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyada T A M A M’a karşı oluşturulan DEVAM etiketinden 300 bin sahte twit atıldığını, twitter’ın da bu sahte twitleri kaldırdığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Yarkadaş şunları söyledi: T A M A M 1.400.000'i geçti. AKP'li troller karşı kampanya sözcüğü DEVAM için bot hesaplardan 300 bin twit attı. Twitter bunun üzerine, 300 bin sahte twiti yayından kaldırdı. Ve böylece AKP'nin kampanyası çöktü. Sahtekarlık da bir yere kadar...

Twitter trollere karşı önlem alıyor

Erdoğan’a yanıt olarak gönderilen mesajlardan bazıları şöyle:

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 01:12

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