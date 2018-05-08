Sosyal medyada Erdoğan'a 'Tamam' rüzgarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz' mesajı sonrası Twitter'da 'Tamam' rüzgarı esti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AKP’nin grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası çok sayıda Twitter kullanıcısı Erdoğan’a “Tamam” mesajı gönderdi.

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Twitter'da saat 16.00 itibariyle 345 bin "T A M A M" tweet'i atıldı. T A M A M, Türkiye ve dünya TT listesinde bir numaraya yükseldi.

Erdoğan’a gönderilen mesajlardan bazıları şöyle:

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 16:01

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