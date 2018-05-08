Eşkiya Hamido, 104 yaşında hayatını kaybetti

47 yıl boyunca dağlarda eşkıyalık yapan 'Eşkıya Hamido' lakaplı Hamit Aldemir, 104 yaşında hayatını kaybetti.

Siirt dağlarında 47 yıl eşkıyalık yapan Hamit Aldemir, 104 yaşında hayatını kaybetti.

Siirt'te uzun yıllar dağlarda eşkıyalık yaptıktan sonra 1967 yılında silah bırakan 'Eşkıya Hamido' lakaplı Hamit Aldemir, dün gece torunlarının evinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hamit Aldemir, bugün yakınları ve çok sayıda kişi tarafından kent merkezindeki Şeyh Musa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. (Siirt/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 15:41

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