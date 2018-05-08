Finlandiya’da küçük şirketler de ‘Aktifleştirme Modeli’ne karşı

Finlandiya'da işşizler ve sendikalar tarafından protestoyla karşılanan ‘Aktifleştirme Modeli’ne küçük şirketlerden de destek gelmedi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da işşizler ve sendikalar tarafından direnişle karşılanan ‘Aktifleştirme Modeli’ne küçük şirketler karşı çıktı. Bin 55 şirketi kapsayan bir araştırmanın sonuçları modelin, Hükümetin beklediği sonucu vermediğini, küçük ve orta ölçekteki şirketlerin de uygulamaya karşı olduğunu gösterdi.

Şirketlerin yüzde 80’i modelin bir yararının olmadığını, yüzde 91’i de uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak gününden beri tek bir kişiyi bile model uyarınca istihdam etmediğini belirtti.

‘Aktifleştirme Modeli’ işşsizlerin ödencelerini kesintisiz alabilmeleri için 3 ay içinde 18 saat çalışmalarını ve aktif olarak iş aramalarını öngörüyor. Bunu yapmayanların işsizlik ödentilerinde yüzde 4,6 oranında kesintiye gidiliyor.

Elektrik firması Takuusähkö’nün Genel Müdürü Tommi Valtonnen, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’ye 18 saat uygulamasının bir etkisi olmadığını belirterek “Bizde modelin etkileri hissedilmedi. Bundan modelin küçük ve orta ölçekli işletmelerde işlemediği sonucunu çıkarabiliriz. Çok tipik olarak bu 18 saat çalışma yerine işsizlerin eğitimine gitti” dedi.

Büyük şirketler de uygulamadan yarar görmediklerini söyledi. İnşaat sektöründeki Lehto Group’un Genel Müdürü Tanja Kanerva, ‘Aktifleştirme Modeli’nin işsizlerin iş başvurusuyla sonuçlanacağını umduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Uygulamaya konulan modelin kendileri için gereksiz olduğunu söyleyen Kanerva, inşaat sektöründe işçiye ihtiyaçları olduğunu ancak yüksek eğitimli işsizlerin inşaat sektöründe çalışmayı tercih etmediklerini söyledi.

Şirket yöneticilerinin modelin bir yararını görmediklerini söylemelerine rağmen tekellerin temsilcisi Finlandiya İşletmecileri Genel Müdürü Mikael Pentikäinen, ‘Aktifleştirme Modeli’nin uygulamaya başlanmasından bu yana 10 bin kişinin istiham edildiğini öne sürerek modeli savundu.

Çalışma Bakanlığı yetkiileri ise uygulama yeni yürürlüğe girdiği için modelin etkilerini izleyeceklerini ve şimdilik yorum yapmayacaklarını söyledi.

“Vatandaş İnisiyatifi”, ‘Aktifleştirme Modeli’nin yeniden parlamentoda görüşülmesi ve iptal edilmesi için 100 bini aşkın imza toplamış, sendikalar da modelin yürürlükten kaldırılması için Helsinki’de on binlerce kişinin katıldığı gösteri yapmıştı. Modele karşı 200 bin işçi 24 saatlik greve çıkmıştı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 14:53

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