Cumhuriyet gazetesi İzmir bürosu yeniden açıldı

Cumhuriyet gazetesinin İzmir bürosu 3 yıllık aranın ardından yeniden açıldı. Etkinlikte gazetenin 94. yaşı da kutlandı.

Cumhuriyet gazetesi 2015 yılında İzmir bürosunu kapatmıştı, büro 3 yıl sonra eski yerinde yeniden açıldı. Alsancak Pasaport İskele karşısındaki Cumhuriyet gazetesi İzmir bürosu açılış törenine birçok yazar, milletvekili, kurum temsilcisi ve gazeteci katıldı. Etkinlikte gazetenin 94.yaşı da kutlandı.

Kuruluş yıl dönümünde düzenlenen açılış kokteyline, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aydın Engin, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Zeynep Altıok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Melih Yalçın, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sürenkök, eski milletvekillerinden Alaattin Yüksel, ÇYDD İzmir Şube Başkanı Gönül Kaya, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, EGEÇEP Sözcüsü Fırat Toprak, TGS İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, Avukat Arif Ali Cangı, gazetenin eski çalışanları ve çok sayıda okur katıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, büronun yeniden açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Cumhuriyet, İzmir’le özdeşleşen bir gazete. Yeniden açılması, yeniden kucaklaşma çok doğru bir karar. Bizim ona inancımız perçinlendi. Çok mutluyuz” dedi.

Aydın Engin, büronun yeniden açılmasının kente ve Cumhuriyet gazetesine yeniden ivme kazandıracağını vurgulayarak, “Göreceksiniz bu durum gazetenin sayfalara da yansıyacak. Daha fazla kent haberi olacak. Bütün zorlukları birlikte aşacağız” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, gazetecilerin susturulduğu, tutuklandığı bir dönemde büronun açılmasının önemini vurgularken, Melih Yalçın ve Memiş Sarı, Cumhuriyet gazetesinin okurlarına ait olduğunu söyledi. Gazetenin İzmir Temsilcisi Hakan Dirik de, “İzmir’de o kadar çok renk, ses var ki… Bu seslerin ulusala, evrensele taşınması lazım. Türkiye’nin İzmir’den çıkacak seslere ihtiyacı var. Bu sesleri duyurmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 14:35

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