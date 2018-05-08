Millet Partisi'nden YSK'ye 'Millet İttifakı' itirazı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ‘Millet İttifakı’nın adına itirazda bulunuldu.

Millet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ‘Millet İttifakı’nın adına itirazda bulundu.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruda, ittifakta geçen ‘millet’ ifadesinin kendi partilerinin adı olduğunu belirten Millet Partisi, Siyasi Partiler Yasası’na göre bu adın ittifak unvanı olarak kullanılamayacağını ileri sürdü.

Siyasi Partiler Yasası’nın 96. maddesinde şöyle deniliyor: “Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılamayacağı gibi daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılamaz."

İtiraz, Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlanacak.

MİLLET PARTİSİ

Genel Başkanlığını Aykut Edibali'nin yaptığı Millet Partisi (MP), 1992 yılında kuruldu. Milliyetçi, muhafazakar çizgideki sağ parti MP, Kasım 2015 seçimlerinde 19 bin 714(yüzde 0.04) oy aldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 13:38

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