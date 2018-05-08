Selahattin Demirtaş’ın bir davası daha Ankara’ya nakledildi

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında Diyarbakır’da açılan bir dava daha 'güvenlik' gerekçesiyle Ankara’ya nakledildi.

Selahattin Demirtaş hakkında Cizre’deki “sokağa çıkma yasağı” ile ilgili 9 Eylül 2015’te Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 3’üncü duruşması görüldü.

Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Demirtaş ve avukatları katılmadı.

DİYARBAKIR’DA YARGILANDIĞI DAVA KALMADI

Hakim, Demirtaş’ın savunmasının alınamaması, bizzat mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğine dair dilekçeyi mahkeme göndermesi, duruşmaya getirilmesi için yazılan yazılara “güvenlik” gerekçesiyle olumlu cevap verilmemesi, savunma hakkının kutsallığı ve yargılama birliğinin sağlanması amacıyla davanın nakli talebinde bulunulduğunu belirtti.

Hakim, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 29 Mart 2018 Sayılı kararıyla davanın nakil talebini kabul ettiğini belirtti. Dava Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin nakil kararı uyarınca Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bu kararla birlikte Demirtaş’ın Diyarbakır’da yargılandığı dava kalmadı.

DURUŞMAYA GETİRİLMEMİŞTİ

Mahkeme, Demirtaş’ın talebi üzerine, 11 Aralık 2017’de görülecek duruşmaya getirilmesi için Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne müzekkere yazmış, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı mahkeme kararına rağmen Demirtaş’ı, “Tanınan ve bilinen bir kişi olmasının, geniş bir çevreye sahip olmasının ve görev yoğunluğu olmasının ciddi güvenlik riski oluşturacağı” gerekçesiyle Diyarbakır’a getirmemişti. Bunun üzerine mahkeme, Demirtaş’ın mahkemeye getirilmesi yönündeki ara kararından vazgeçmişti.

ANKARA’YA NAKLEDİLEN DAVA SAYISI 4’E ÇIKTI

Yargıtay’ın son nakil kararıyla birlikte Demirtaş’ın “güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya nakledilen dava sayısı 4’e çıktı. İlk olarak, 142 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava “güvenlik” gerekçesiyle Diyarbakır’dan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilmişti. Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hakaret ettiği” iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, “güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya nakledilmişti. Yine Demirtaş hakkında 27 Aralık 2013 tarihinde yerel seçimler için gittiği Şırnak merkezde katıldığı miting nedeniyle, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma” suçundan Şırnak 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava da aynı gerekçelerle Ankara’ya nakledilmişti. (İstanbul/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 13:02

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