İşçi sağlığı için sadece 158 bin uzman var

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı verilerine göre, ülke genelinde çalışan sertifikalı uzman sayısı sadece 158 bin 487.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon civarında işçi ve emekçi bulunuyor. Buna karşılık işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin ülke genelinde çalışan sertifikalı uzman sayısı sadece 158 bin 487. Bunun 110 bin 876'sı iş güvenliği uzmanı, 34 bin 246'sı işyeri hekimi, 13 bin 365'i ise diğer sağlık personeli olarak çalışıyor.

AA’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) verilerinden derlediği habere göre Türkiye'de 17 bin 674 A sınıfı, 15 bin 500 B sınıfı ve 77 bin 702 C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak üzere toplam 110 bin 876 iş güvenliği uzmanı bulunuyor.

İşyeri hekimi olarak 34 bin 246, diğer sağlık personeli olarak da 13 bin 365 kişi yetki sahibi olurken, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası olanların toplamı 158 bin 487'ye ulaşıyor.

Bunlardan yaklaşık 80 bini işyerlerinde aktif olarak iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli olarak görevlerini sürdürüyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) Genel Başkanı Levent Kavlak, iş kazalarının en fazla inşaat-yol, tarım-orman ve taşımacılık iş kollarında yaşandığını belirterek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayata geçirilmesinde yetişmiş insan kaynağının büyük paya sahip olduğunu dile getirdi. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin akademik olarak da gelişim sağlaması için 100'e yakın üniversitede iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açıldığına dikkati çeken Kavlak, üniversiteler sayesinde iş sağlığı ve güvenliği kavramının ilerleyen yıllarda daha da bilimsellik kazanacağını söyledi.

Uluslararası nitelikte düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği kongrelerinin de toplumda bu konuda bilinç oluşmasına ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki bilgilerinin artmasına katkı sağladığını belirten Kavlak, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin iş kazaları kadar meslek hastalıklarına karşı da büyük bir mücadele verdiğini ifade etti. (ANKARA)

www.evrensel.net