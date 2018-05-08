İşkenceyle suçlanan polise örgüt üyeliğinden ceza

Onur Yaser Can’ın işkence gördüğü karakolda o dönem amir olan Hakan Aydın’ın yargılandığı ‘FETÖ/PDY’ davasında karar çıktı.

Karakolda çıplak aramaya maruz kalan ve işkence şikayetleri dikkate alınmadıktan sonra intihar eden Onur Yaser Can'ın sorgusunda bulunan polis Hakan Aydın’ın yargılandığı davada karar çıktı.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre Can’ın ailesi davaya müdahil olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi polis ekiplerinin amirliğini yapmış olan Aydın, “FETÖ/PDY [Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması] davası” kapsamında Urfa, Hilvan Cezaevi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

‘ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN’ SUÇLU BULUNDU

Davanın 5 Mayıs’ta görülen son duruşmasında Hakan Aydın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “örgüt üyeliğinin” düzenlendiği 314/2 maddesinden suçlu bulundu. Mahkeme, Aydın’a toplam 5 yıl 22 ay 15 gün (6 yıl 10 ay 15 gün) hapis cezası verilmesine hükmetti. Kararda suç tarihi olarak, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihi yer aldı. Aydın ayrıca, TCK’nın 53/1. maddesi uyarınca, infazı süresince kamu hizmetinden yasaklı olma cezasına çarptırıldı. Aydın’ın cezası Antep Bölge Adliye (istinaf) Mahkemesinde ve Yargıtay’da cezası onaylanana dek de tutuklu kalmasına da karar verildi. Onur Yaser Can’ın Haziran 2010’da işkence gördüğü karakolda amir konumunda bulunan polis Hakan Aydın, dava kapsamında Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.

CAN AİLESİ: ADALET MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Onur Yaser Can’ın ailesi cezayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sekiz yıldır sürdürdüğümüz Onur Yaser Can ve Hatice Can için adalet mücadelemizde haykırdığımız gibi; zaman aşımına da girmeyen ‘neticesi itibariyle ölüme neden olan ağırlaştırılmış işkence, cinsel saldırı vb.’ suçundan kendisi ve işkenceye katılan diğer polisler, işkencecileri koruyup kollayan emniyet, idari ve yargı üyeleri de dahil hakkettikleri cezalara mahkum olana kadar adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 12:21

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