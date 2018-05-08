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Fotoğraf: Evrensel
Emek Partisi Edremit Eski İlçe Yöneticisi Fazlı Aksoy'a beraat
08 Mayıs 2018 11:39
Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yargılanan EMEP Edremit Eski İlçe yöneticisi Fazlı Aksoy beraat etti.
Balıkesir'de sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanan Emek Partisi (EMEP) Edremit Eski İlçe Yöneticisi Fazlı Aksoy beraat etti.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 30 Ocak günü yapılan ev baskınlar sonucu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Emek Partisi Edremit Eski İlçe Yöneticisi Fazlı Aksoy hakkında Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.
Mahkeme “Örgüt propagandası yapma” iddiasıyla yargılanan Fazlı Aksoy’a hakkında beraat kararı vererek adli kontrol şartını kaldırdı. (Balıkesir/EVRENSEL)
Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 11:48
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