Dolar, 4.30'a dayanarak rekor tazeledi (8 Mayıs 2018)

Bankalararası piyasada dolar 4.30'a dayanarak tarihi zirveyi yeniledi. Avro 5,11 liranın üzerinde.

Bankalararası piyasada Dolar 4.30'a dayanarak yeni tarihi rekor düzeyini gördü, avro ise 5.11 liranın üzerinde seyrediyor.

Dolar geçen hafta 4.2901 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Öğle saatlerine doğru 4.2999 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Avro/TL de ise 5.1135 seviyesi görüldü.

Merkez Bankası dün, 2.2 milyar dolarlık dövizi bankaların kullanımına açarak dolardaki yükselişi dengelemeye çalışmıştı. Dolar, bunun ardından 4.25'in altına inse de yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Borsa İstanbul Endeksi ise 99 bin 894 puana kadar indikten sonra 100 bin 217 puana döndü. (EKONOMİ SERVİSİ)

Merkez Bankasından dolar müdahalesi

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 12:13

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