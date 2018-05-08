CHP grup toplantısı - Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor / 8 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemin öne çıkan başlıklarına ilişkin açıklama yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan bölümler:

Herkesin inanancına saygı duymak bizim görevimizdir. Fransa'da, geçmişte devlet yöneticisi olanların da aralarında olduğu insanlar "Kuran'dan bazı ayetler çıkarılmalı" diyor. Çağdışı kalan Kuran ve ayetler değil, sizsiniz. Sizin bu düşünceniz El Kaide, El Nusra, IŞİD düşüncesidir. Bu açıklamayı yapanlar, islamiyetin ne olduğunu bilmiyor. Lütfen tarihte ilk insan hakları beyannamesi olarak kabul edilen peygamberimizin veda hutbesini okuyunuz.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI

Ezberleri bozduk. Cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık. Beklemiyorlardı çünkü bizi de kendileri gibi sanıyorlar. Yıllardır beraberiz Muharrem İnce'yle, niye kavga edelim? Sayın İnce, Türkiye'nin sorunlarını ve kaynağını çok iyi bilen biridir. Bizim adayımız demokrasiye bağlı bir kişidir.

(EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 13:58

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