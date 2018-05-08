Mardin sağanak ve sise, Birecik sele teslim

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar, Bölge'nin bazı il ve ilçelerinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Olumsuz hava koşulları belli bölgelerde etkisini sürdürüyor. Mardin ve bazı ilçelerinde yağmur ve yoğun sis etkili oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün gece etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Mardin'de, dünden beri etkisini sürdüren sağanaktan dolayı, rögarların da tıkanmasıyla yollar suyla doldu. Yolda araçlar, kaldırımda da vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarında su baskınları yaşandı. Belediyenin itfaiye ve diğer ekipleri su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Kent merkezinde dün geceden etkili olan yağmur yağışı ile birlikte bu sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Şehir içi ulaşımını sağlayan araç sürücüleri yollarda zor durumda kaldı. Sürücüler, sis farları yardımı ile seyehat ederken, özellikle Mardin- Diyarbakır ve Mardin- Midyat karayollarının büyük bölümünde yoğun sis nedeniyle sürücüler düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın aralıklarla etkisini göstereceğini bildirdi.

BİRECİK'TE SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sularında sürüklenen 13 araçta hasar meydana geldi.

Fotoğraf: DHA

Sancak ve Saha mahallelerindeki çok sayıda ev ile iş yerini su bastı. Kaldırım taşlarının söküldüğü şiddetli yağışın ardından Birecikliler, ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 11:22

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