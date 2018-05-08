Seçim Günlüğü (8 Mayıs 2018) Erdoğan 'Gariban' dedi, İnce yanıt verdi

PERİNÇEK İMZA ATTI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na gelerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzasını attı. Perinçek, 80 bin imzaya ulaştığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA TAMAM RÜZGARI ESTİ

Tayyip Erdoğan, “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” dedi. Sosyal medyada "Tamam" rüzgarı esti.

Sosyal medyada Erdoğan'a 'Tamam' rüzgarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz' mesajı sonrası Twitter'da 'Tamam' rüzgarı esti.

İNCE'DEN ERDOĞAN'A 'GARİBAN' YANITI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugünkü grup toplantısında kendisi için "Gariban" ifadesini kullanmasına Twitter hesabından "Kibir kulelerini garibanlar yıkacak!" yanıtını verdi.

MİLLET PARTİSİ'NDEN İTİRAZ

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ‘Millet İttifakı’nın adına Millet Partisi itirazda bulundu.

Millet Partisi'nden YSK'ye 'Millet İttifakı' itirazı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ‘Millet İttifakı’nın adına itirazda bulunuldu.

MUHARREM İNCE, TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'I ZİYARET ETTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. İnce, bu sabah Anıtkabir'e de ziyarette bulundu.

ERDOĞAN, CHP'Yİ HEDEF ALDI

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "CHP'nin parti kongrelerinde genel başkanlığa seçilemeyen bir ismi cumhurbaşkanlığı için aday yapması meseleye nasıl baktıklarını gösteriyor" dedi.

Erdoğan: CHP'nin başındaki zata mı öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, muhalefetin seçim stratejisini hedef aldı.

İNCE'YE DEMİRTAŞ İZNİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesine izin verileceğini söyledi.

İNCE, HAKKARİ'DE MİTİNG YAPACAK

Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettikten sonra önce Edirne'de sonra Hakkari'de miting düzenleyecek.

Muharrem İnce’nin Selahattin Demirtaş’la görüşme talebi kabul edildi Muharrem İnce'nin HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti başvurusuna olumlu yanıt geldi.

İYİ PARTİLİ ÇORAKLIK GÖZALTINA ALINDI

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu öne sürülen Kerim Çoraklık, 'FETÖ' iddiasıyla gözaltına alındı. İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise Çoraklık'ın teşkilatta profesyonel olarak görev almadığı belirtildi. Bugün Yeni Şafak ve Star, Çoraklık'ı "FETÖ'cü"lükle suçlayarak birinci sayfasına taşımıştı.

İYİ Partili Kerim Çoraklık gözaltına alındı İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu iddia edilen Kerim Çoraklık, 'FETÖ' suçlamasıyla gözaltına alındı.

VALİ'DEN AKP'YE OY KARŞILIĞINDA TAPU SÖZÜ

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın Kurtuluş köyünde, 'AKP’ye oy verirseniz eğer 4 ay sonra tapularınızı alırsınız' dediği kaydedildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AKP’ye oy karşılığında tapu sözü verdi! Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın Kurtuluş köyünde, 'AKP’ye oy verirseniz eğer 4 ay sonra tapularınızı alırsınız' dediği kaydedildi.

'DERİNLEŞEN SORUNLARIN İTİRAFI'

Siyaset Bilimci Akademisyen Deniz Yıldırım, Erdoğan tarafından açıklanan AKP'nin seçim manifestosunu Evrensel'e değerlendirildi.

Erdoğan'ın açıkladığı AKP manifestosu: Derinleşen sorunların itirafı Siyaset Bilimci Akademisyen Deniz Yıldırım, Erdoğan tarafından açıklanan AKP'nin seçim manifestosunu Evrensel'e değerlendirildi.

DİYARBAKIRLILAR, ERDOĞAN'IN MANİFESTO AÇIKLAMASI YERİNE FUTBOL İZLEDİ

Erdoğan’ın seçim manifestosu açıklamasını onlarca TV kanalının canlı yayınladığı saatlerde Diyarbakır’daki kahvelerde futbol maçı izlendi