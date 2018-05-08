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Seçim Günlüğü (8 Mayıs 2018)

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine dair haberler, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar..
Seçim Günlüğü (8 Mayıs 2018)
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra Hakkari'de miting düzenleyeceği açıklandı.

İNCE, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İNCE, HAKKARİ'DE MİTİNG YAPACAK

Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettikten sonra önce Edirne'de sonra Hakkari'de miting düzenleyecek.

İnce, Demirtaş’ı ziyareti sonrası Edirne’de miting düzenleyecek

Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettikten sonra önce Edirne'de sonra Hakkari'de miting düzenleyecek.

İYİ PARTİLİ ÇORAKLIK GÖZALTINA ALINDI

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, 'FETÖ' iddiasıyla gözaltına alındı. Bugün Yeni Şafak ve Star, Çoraklık'ı "FETÖ'cü"lükle suçlayarak birinci sayfasına taşımıştı.

İYİ Partili Kerim Çoraklık gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, 'FETÖ' iddiasıyla gözaltına alındı.

VALİ'DEN AKP'YE OY KARŞILIĞINDA TAPU SÖZÜ

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın Kurtuluş köyünde, 'AKP’ye oy verirseniz eğer 4 ay sonra tapularınızı alırsınız' dediği kaydedildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AKP’ye oy karşılığında tapu sözü verdi!

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın Kurtuluş köyünde, 'AKP’ye oy verirseniz eğer 4 ay sonra tapularınızı alırsınız' dediği kaydedildi.

'DERİNLEŞEN SORUNLARIN İTİRAFI'

Siyaset Bilimci Akademisyen Deniz Yıldırım, Erdoğan tarafından açıklanan AKP'nin seçim manifestosunu Evrensel'e değerlendirildi.

Erdoğan'ın açıkladığı AKP manifestosu: Derinleşen sorunların itirafı

Siyaset Bilimci Akademisyen Deniz Yıldırım, Erdoğan tarafından açıklanan AKP'nin seçim manifestosunu Evrensel'e değerlendirildi.

DİYARBAKIRLILAR, ERDOĞAN'IN MANİFESTO AÇIKLAMASI YERİNE FUTBOL İZLEDİ

Erdoğan’ın seçim manifestosu açıklamasını onlarca TV kanalının canlı yayınladığı saatlerde Diyarbakır’daki kahvelerde futbol maçı izlendi

Diyarbakırlılar, Erdoğan’ın manifesto açıklaması yerine futbol izledi

Erdoğan’ın seçim manifestosu açıklamasını onlarca TV kanalının canlı yayınladığı saatlerde Diyarbakır’daki kahvelerde futbol maçı izlendi.

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