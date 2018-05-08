İYİ Partili Kerim Çoraklık gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, 'FETÖ' iddiasıyla gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu belirtilen Kerim Çoraklık, sosyal medya paylaşımlarında 'FETÖ' propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "'FETÖ'nün medya, basın yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının sosyal medya üzerinden yaptıkları algı oluşturmaya yönelik yazı ve paylaşımların incelendiği" belirtildi.

Bu kapsamda, Twitter'da "coraklikkerim" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kerim Çoraklık'ın, 'FETÖ' propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı öne sürüldü. Kerim Çoraklık, hakkında sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Kerim Çoraklık, Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Şüpheli Kerim Çoraklık'ın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Bugün Yeni Şafak ve Star, Çoraklık'ı "FETÖ'cü"lükle suçlayarak birinci sayfasına taşımıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 11:29

www.evrensel.net