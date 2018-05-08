Arda Turan kaç maç ceza alacak?

Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın hakeme yönelik fiziksel müdahalesi ve hakaretleri sebebiyle kaç maç ceza alacağı merak konusu.

Başakşehir’in Sivasspor’la 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören, yardımcı ve orta hakeme yönelik fiziksel müdahalede ve hakarette bulunan Arda Turan’ın kaç maç ceza alacağı merak ediliyor.

Takvim'in haberinde Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun raporunda Turan’ın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketiyle birlikte yumruğunu sıkarak “Şerefsizler, Allah belanızı versin” dediğini yazdığı öne sürüldü. Barcelona’dan kiralık olarak Başakşehir’de forma giyen oyuncunun orta ve yan hakeme yönelik fair-play’e aykırı sözlerinden dolayı 8-10 maç arası ceza alacağı belirtildi.

SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRİLİRSE...

Sabah'ın haberine göre Arda Turan eğer “saldırı” suçundan PDFK’ye sevk edilirse 10 ila 15 maç arası ceza alması da gündeme gelebilir.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinde bu konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

“Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000.-TL'den 275.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL'den 50.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 35.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası,verilir.”

SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEZSE...

Arda Turan’ın hareketi saldırı olarak değil de ‘fiili müdahale’ olarak değerlendirilirse, Başakşehirli futbolcu daha az ceza alacak. Bu durumda oyuncunun 3 ila 6 maç arasında bir ceza alması gündemde olacak.

Konuyla ilgili TFF Disiplin Talimatı şunları söylüyor:

“1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;

(a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL'den 70.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 30.000.- TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL'den 15.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir."

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ENGİN BAYTAR ÖRNEĞİ

2012 yılında oynanan Süper Kupa finalinde Cüneyt Çakır’a yönelik benzer bir harekette bulunan Engin Baytar, saldırı suçundan 8 maç, toplamda 11 maç ceza almış ve bu ceza Tahkim Kurulu tarafından onaylanmıştı. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 10:01

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