Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AKP’ye oy karşılığında tapu sözü verdi!

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın Kurtuluş köyünde, 'AKP’ye oy verirseniz eğer 4 ay sonra tapularınızı alırsınız' dediği kaydedildi.

24 Haziran seçimleri öncesi, AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve üst düzey askerler ile birlikte Şırnak ve ilçelerine bağlı köylerde Vali Mehmet Aktaş’ın köy gezileri devam ediyor. Seçimlerin ilan edilmesinin hemen ardından Şırnak merkez, Uludere, Cizre ve Güçlükonak’a bağlı köyleri gezen Vali Aktaş, ziyaretlerini Silopi’nin köyleri ile sürdürüyor.

‘AKP’YE OY VERİRSENİZ 4 AY İÇERİSİNDE TAPULARINIZI ALIRSINIZ’

Geçtiğimiz günlerde yoğun güvenlik önlemleri altında Cizre’ye bağlı Kurtuluş köyünü ziyaret eden Vali Aktaş’ın, yurttaşların AKP’ye oy vermeleri durumunda yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulacağını vaat ettiği aktarıldı. Köye okul yapılacağı sözünü veren Aktaş’ın ziyareti hakkında bilgi veren köylüler, on yıllardır yaşam sürdükleri arazilerinin tapularının AKP’ye oy vermeleri halinde 4 ay içerisinde çözüme kavuşturulacağının kendilerine söylendiğini iddia etti.

CİZRE TSO’DAN AKP’YE DESTEK İSTEMİŞTİ

Daha önceki köy ziyaretlerinde de, “HDP’ye oy verirseniz buraya huzur gelmez. AKP’ye oy verirseniz sorunlarınız çözülür” dediği kaydedilen Aktaş’ın, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (Cizre TSO) yöneticileri ile yaptığı buluşmada da, “Hedefimiz yüzde 40. Hepimiz birlikte başarabiliriz” diyerek üstü kapalı bir şekilde AKP’ye destek istediği belirtilmişti. (Şırnak/MA)

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