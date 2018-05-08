Rusya, Suriye ve İran, Bağdadi'nin peşinde

Ebubekir el Bağdadi'nin 2004'te Umm Kasr civarında ABD askerleri tarafından gözaltındayken çekilen fotoğrafı

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'nin doğusunda gizlendiği, Rusya, Suriye ve İranlı askerler tarafından arandığı iddia edildi.

Akıbeti belirsizliğini koruyan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'nin doğusunda gizlendiği, Rusya, Suriye ve İranlı askerler tarafından arandığı iddia edildi.

ABD merkezli Fox News televizyonuna konuşan Iraklı yetkililerin verdiği bilgiye göre Bağdadi, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırına 29 km uzaklıktaki el Hacin bölgesinde gizleniyor.

Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat Sorumlusu Ebu Ali el Basri'ye göre Bağdadi'nin bulunduğu yer yeni tespit edildi ve Rusya, Suriye, İran askerleri bu bölgede operasyona hazırlanıyor.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yahya Resul de Fox'a Bağdadi'nin hayatta olduğunu doğruladı. Resul, Bağdadi için Suriye çölünde gizlenmenin zor olmadığını belirterek IŞİD liderinin Fırat Nehri'nin doğusunda Haseke vilayetine bağlı el Şedada'da olabileceğini söyledi.

Irak Hava Kuvvetleri, son dönemde IŞİD'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. 19 Nisan'da Suriye, Rusya ve İranlı güçlerle koordinasyon halinde gerçekleştirilen bombardımanda 36 militanın öldürüldüğü belirtilmişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 09:03

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