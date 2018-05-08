Fotoğraf: Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu
Hawaii 6,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
08 Mayıs 2018 07:34
ABD'nin Hawaii eyaletinde 6,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde Kilauea Yanardağı da faaliyete geçerek lav ve duman püskürttü.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçerek lav ve duman püskürtmesinin ardından bölgeden binlerce kişi tahliye edilirken ada 6,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leilani Estates adı verilen bölgenin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 5 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. (AA)
Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 07:40
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