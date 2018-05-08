NBA Play-Off: Cleveland, Toronto'yu süpürdü

NBA Play-Off'larında Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı 128-93 yenerek seriyi 4-0'a getirdi ve konferans finaline yükseldi.

NBA'de ilk konferans finalisti Toronto Raptors'ı süpüren Cleveland Cavaliers oldu. LeBron James ve arkadaşları maç boyu üstün oynayarak Raptors'ı 128-93 mağlup etti ve seriyi 4-0'la sonlandırdı.

Yüzde 60 saha içi isabet oranıyla(yüzde 46 üçlük) Play-Off'un en verimli hücum performansını ortaya koyan Cleveland'da LeBron James 29 sayı 8 ribaunt 11 asistle bir kez daha maçın yıldızıydı.

İlk beşin diğer isimleri Kevin Love 23, Kyle Korver 16, J.R Smith 15, George Hill 12 sayı kaydederken kenardan gelerek 21 dakika süre alan Cedi Osman da 5 sayı 2 ribaunt 2 asistle oynadı.

Bu sonuçla Cleveland, üst üste üçüncü sezonda Toronto Raptors'ı Play-Off'un dışına itmiş oldu. Bu sezon tarihinde ilk kez Doğu Konferansı'nı lider tamamlayan Raptors için hayal kırıklığı yaratan sonuç, LeBron James'in üst üste 8. kez Doğu Konferansı finaline çıktığı anlamına geliyor.

LeBron James, Toronto Raptors serisini 34 sayı 8.3 ribaunt 11.3 asist(2.3 top kaybı) ortalamalarıyla tamamladı.

PHILADELPHIA SERİYİ 5. MAÇA TAŞIDI

Doğu Konferansı'nın diğer ayağında Philadelphia 76'ers, Boston Celtics'i 103-92 mağlup ederek süpürülmekten kurtuldu ve seriyi 3-1'e getirdi.

Maça ilk beşte guard T.J. McConnell'la çıkan Philadelphia, bu değişikliğin büyük faydasını gördü. McConnell, 12'de 9 isabetle 19 sayı kaydetti. 76'ers'ta sahanın yıldızı 25 sayı 8 ribaunt 4 asistle oynayan Dario Saric'ti. Ben Simmons 19 sayı 13 ribaunt 5 asist, Joel Embiid 15 sayı 13 ribaunt 2 asistlik katkı yaptı.

Boston'da çaylak Jayson Tatum'ın 20 sayısı yeterli olmadı.

Serinin beşinci maçı çarşamba gecesi Boston'ın sahasında TSİ 03:00'te oynanacak.

NBA'de bu gecenin programıysa şöyle: 03:00 Houston Rockets-Utah Jazz (3-1) * 05:30 Golden State Warriors-New Orleans Pelicans (3-1) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 07:28

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