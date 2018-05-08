Malatya'da bir erkek, tartışma bahanesiyle eşini bıçakladı. Balkonda uyudu. Polisler zorla uyandırarak gözaltına aldı. Kadının sağlık durumu iyi.

Malatya'da, 40 yaşındaki Hüseyin M., 37 yaşındaki eşi Nuray M.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin M., ardından kapısını üzerine kilitlediği balkonda uyuya kaldı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk babası Hüseyin M. eşi Nuray M.'ye tartışma bahanesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Bacağından yaralanan Nuray M., sesler üzerine eve gelen komşularının ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin M., eşi Nuray M.'yi bıçakladıktan sonra kapısını üzerine kilitlediği balkonda uyuya kaldı. Eve gelen polisler, Hüseyin M.'ye seslerini duyuramayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Alkollün verdiği etkiyle balkonda uyuya kalan Hüseyin M., uyandırıldıktan sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Eşi tarafından yaralanan Nuray M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Malatya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 01:15

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