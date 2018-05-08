Emek Partisi heyetinin işyerimize yaptığı ziyaretten bize kalan

Tekstil işçisi Azat Metin EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'in işyerine ziyaretinden kendilerine kalanları yazdı

Azat METİN

Tekstil işçisi

Merhaba, 25 yaşında bir tekstil işçisiyim. Geleceklerini kurmakla yükümlü olduğum iki çocuğum var. Son üç yıldır Bilse Tekstil’de çalışıyorum. 2018 1 Mayısı’na günler kala Emek Partisi Genel Başkanın Selma Gürkan ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel işyerimize geldiler.

Gözlerinden dalga dalga umut şaçıyorlardı. Bizlerin sıklıkla dillendirdiği fakat sesimizi duyuramadığımız haklarımızı 1 Mayıs’ta hep beraber haykırmamızı istediler. Eğer onlar fabrikaya gelmeselerdi biz 1 Mayıs’ta mesai yapıyor olacaktık. Ama 1 Mayıs bize tatil oldu ve 1 Mayıs’a katılabildik, alanlarda taleplerimizi haykırabildik.

Evet, biz işçiler günde 11 saate varan çalışma saatlerinin yükü altında eziliyoruz; arkada iş bırakmama, önünde de iş yedeğinin olması baskısı altında eziliyoruz; usta başının başımızda dikilip onurumuzu zedeleyen “Hadiiii çabuk olun, konuşmayın” bağırtısı altında eziliyoruz...

Patronların kâr hırsı biz işçileri her geçen gün biraz daha yıpratıyor.

Emek Partisi heyetinin yaptığı ziyaret sonrasında arkadaşlarımızla sohbet ettik. Eşi 8 yıldır yatağa mahkum olan ve çalışmakta olan Semiha Abla kadın işçi olmanın gündelik yaşamdaki zorluklarına vurgu yaptı: “1600 TL asgari ücretle çalışıyorum; 3 kızım var, okuyorlar. Ev kira, eşim hasta...” Birçoğumuzun durumu ondan farklı değil. Aldığımız ücret hak ettiğimiz yaşam standartlarının çok çok uzağında. Sosyal hayatımız yok. Hafta sonları ek işler yapıyoruz. Çocuklarımızı anca piknik alanına götürebiliyor, ay sonunu zor getiriyoruz.

Ay sonunu nasıl getireceğiz, faturaları nasıl ödeyeceğiz kara kara düşünüyoruz. Günü kurtarma derdine düşmüşüz. Artık hepimiz günü kurtarmayı bırakalım, birlik olalım, örgütlenelim, mücadelede edelim. Bizler sermayenin bu sömürü düzenine ancak birlikte dur diyebiliriz, çocuklarımız için, geleceğimiz için. Güzel günler göreceğiz...

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