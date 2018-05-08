Maltepe 1 Mayısından notlar

Maltepe Belediyesi işçileri, 1 Mayıs kutlamasından izlenimlerini yazdı.

Maltepe Belediyesi işçileri

Maltepe Belediyesinden geçen senelere göre gözle görünür bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi belediye şirketlerine geçiş sürecinde ve aynı zamanda güvenlik soruşturmasından dolayı, 1 Mayıs gündemimize son 10 günde girdi ama ona rağmen iyi bir çalışma yaptığımızı söyleyebiliriz. Özellikle temizlik işçileri birimi ve gece vardiyası pazar ekibi semt birimlerinde 1 Mayıs’a neden katılmamız gerektiğine dair toplantılar yaptık. Hükümet ve belediyeden öncelikli taleplerimizin neler olması gerektiğini konuştuk ve öne çıkan taleplerimizle 1 Mayıs’a katıldık. Geçen yıl 100 civarında bir katılımımız vardı. Ancak bu yıl istediğimiz gibi olmasa da 600-700 civarında işçi arkadaşımızla Maltepe Belediyesi önünde toplanarak miting alanına yürüdük. Buradan bizim açımızdan önemli sonuçlar çıkardık:

1) İşyeri komitesi

2) Yaşanan sorunlar karşısında işçi arkadaşlarımızla ‘neler yapabiliriz’i konuşmak.

3) Birlikte davrandığımızda, birlik olduğumuzda nelerin değişebileceğini görerek öğrenmek. Zayıflıklarımıza, eksikliklerimize rağmen önemli bir yol katettiğimizi düşünüyoruz.

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 02:17

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