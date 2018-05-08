Maltepe 1 Mayısından notlar
Maltepe Belediyesi işçileri, 1 Mayıs kutlamasından izlenimlerini yazdı.
Maltepe Belediyesi işçileri
Maltepe Belediyesinden geçen senelere göre gözle görünür bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi belediye şirketlerine geçiş sürecinde ve aynı zamanda güvenlik soruşturmasından dolayı, 1 Mayıs gündemimize son 10 günde girdi ama ona rağmen iyi bir çalışma yaptığımızı söyleyebiliriz. Özellikle temizlik işçileri birimi ve gece vardiyası pazar ekibi semt birimlerinde 1 Mayıs’a neden katılmamız gerektiğine dair toplantılar yaptık. Hükümet ve belediyeden öncelikli taleplerimizin neler olması gerektiğini konuştuk ve öne çıkan taleplerimizle 1 Mayıs’a katıldık. Geçen yıl 100 civarında bir katılımımız vardı. Ancak bu yıl istediğimiz gibi olmasa da 600-700 civarında işçi arkadaşımızla Maltepe Belediyesi önünde toplanarak miting alanına yürüdük. Buradan bizim açımızdan önemli sonuçlar çıkardık:
1) İşyeri komitesi
2) Yaşanan sorunlar karşısında işçi arkadaşlarımızla ‘neler yapabiliriz’i konuşmak.
3) Birlikte davrandığımızda, birlik olduğumuzda nelerin değişebileceğini görerek öğrenmek. Zayıflıklarımıza, eksikliklerimize rağmen önemli bir yol katettiğimizi düşünüyoruz.Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 02:17