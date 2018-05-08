Trump resmen açıkladı: İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekiliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump beklenen İran açıklamasını yaptı, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı.

Trump, "İran terör örgütlerine destek vermektedir" ifadelerini kullanırken, "Bu anlaşmanın devamına izin verecek olursam Ortadoğu'da nükleer silahlanma yarışı kaçınılmaz olacaktır. Anlaşma ne barış ne istikrar getirdi, getirmeyecek de" dedi.

AB ise yaptığı açıklamada "Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız" dedi.

İRAN'DAN YANIT

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'dan Trump'ın kararının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, “İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur. Hiçbir hatamız yanlışımız olmadı. ABD'nin tek destekçisinin İsrail olduğunu görüyoruz. Bu noktadan itibaren İran anlaşması diğer beş devletle birlikte devam edecektir” dedi.

MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Trump, Macron'a İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

New York Times, gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme yapan Trump'ın görüşmede, ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylediğini öne sürdü.Gazeteye göre, ABD anlaşmayla birlikte kaldırılan tüm yaptırımları yeniden uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.

İRAN'DAN İLK TEPKİ

İran’dan ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi’den geldi. IRNA’nın haberine göre Fransa, İngiltere, Almanya ve Brüksel'deki Avrupa Birliği'nden gelen elçiler ile yaptığı görüşme sonrasında konuşan Abbas Araqchi, "İran, ABD ve Avrupa’nın duruşunu yakından izliyor ve ABD'nin kendi çıkarları doğrultusundaki kararına tepki verecek."dedi.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran anlaşmasıyla ilgili kararımı yarın (8 Mayıs) saat 14.00'da Beyaz Saray'da açıklayacağım” ifadesini kullanmıştı.

Seçim kampanyası döneminden bu yana söz konusu anlaşmanın "ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu" savunan Trump, anlaşmadan çekilebileceğine ilişkin sinyaller vermişti.

Daha önceki açıklamalarında Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

Temmuz 2015'te, P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

Almanya ve Fransa ise Dışişleri Bakanları aracılığıyla yaptıkları açıklamalarında İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını yineledi.

Anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle görevli Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), şimdiye kadar İran'ın anlaşmanın tüm koşullarına uyduğunu saptamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ele geçirdiklerini söylediği çok gizli belgelere dayanarak, İran'ın nükleer silah üretimini uluslararası toplumdan daklayarak gizli çalışmalar yaptığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump da bu iddialara destek verdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 21:49

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