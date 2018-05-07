'ABD, İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekiliyor'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmasından çekileceğini Fransa Cumurbaşkanı Macron'a ilettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Trump, Macron'a İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

New York Times, gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme yapan Trump'ın görüşmede, ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylediğini öne sürdü.Gazeteye göre, ABD anlaşmayla birlikte kaldırılan tüm yaptırımları yeniden uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.

İRAN'DAN İLK TEPKİ

İran’dan ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi’den geldi. IRNA’nın haberine göre Fransa, İngiltere, Almanya ve Brüksel'deki Avrupa Birliği'nden gelen elçiler ile yaptığı görüşme sonrasında konuşan Abbas Araqchi, "İran, ABD ve Avrupa’nın duruşunu yakından izliyor ve ABD'nin kendi çıkarları doğrultusundaki kararına tepki verecek."dedi.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran anlaşmasıyla ilgili kararımı yarın (8 Mayıs) saat 14.00'da Beyaz Saray'da açıklayacağım” ifadesini kullanmıştı.

Seçim kampanyası döneminden bu yana söz konusu anlaşmanın "ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu" savunan Trump, anlaşmadan çekilebileceğine ilişkin sinyaller vermişti.

Daha önceki açıklamalarında Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

Temmuz 2015'te, P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

Almanya ve Fransa ise Dışişleri Bakanları aracılığıyla bugün yaptıkları açıklamalarında İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını yineledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 19:20

www.evrensel.net