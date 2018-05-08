İşçilikten muhtar adaylığına… 'Cesaret bulaşıcı olmalı'

İşine son veren Valfsel Armatür AŞ’ye işe iade davası açıp kazanan işçi Zuhal Güneş, Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi muhtar adayı oldu.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Zuhal Güneş, yaşamının her alanında olduğu gibi işyerinde de yaşadığı ayrımcılığa karşı mücadele etmiş, işten atılmış, dava açmış ve kazanmış bir işçi kadın. Güneş’in bitmeyen mücadelesi bugün mahalle muhtarlığına aday olmasıyla sürüyor. Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi’nden aday olan Güneş’in mücadelesini ve muhtarlık adaylığına giden süreci konuştuk.

Yaşadığı mahalleden aday olduğu için mahallelinin sorunlarını bilen ve bunun için çözümler üreten Güneş, kadın erkek ayrımı yapmadan çalışma yürüteceğini ama özellikle kadınların sesi olacağını vurguluyor. Çünkü mahallede şiddete uğrayan kadınlar çok, fabrikada çalışan işçi kadınlar da oldukça fazla. Umutla şunları söylüyor Güneş, muhtar adaylığına giden yolu da özetleyerek: “Kapı kapı dolaşıp birlikte çözüm arayacağız. Şuna inanıyorum, hep de söylerim; kadınlar cesaretli olmalı ve bunu birbirine bulaştırmalı, cesaret bulaşıcı olmalı.”

EMEĞİN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ BİR ŞEY YOK

Valfsel Armatür AŞ’ye karşı açtığı işe iade davasını kazanan Zuhal Güneş ile dayanışma gösteren bütün kadınların bir aradalığı, birlikteliğin, dayanışmanın örneklerinden biri olmuştu.

Zuhal Güneş’in fabrika önünde başlattığı nöbet, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa temsilcileri ile çeşitli illerden de destek eylemleri ile karşılık bulmuştu. Güneş, “O günlerden bu zamana çok güzel kadın arkadaşlar biriktirdim, davayı kazandığımı düşünüyorum aslında bu yönüyle de. Türkiye’nin 13 ilinde beni hiç tanımayan kadınlar ‘Zuhal Güneş yalnız değildir’ diye sokaklara çıktı. Bu belki de hayatta görebileceğim, yaşayabileceğim en büyük duygulardan bir tanesi. Kadınların dayanışması, emeğin değiştiremeyeceği bir şey yok” diye mutlulukla anlatıyor o zamanları.

‘BU ÜLKEDE KADINA BAKIŞ HEP AYNI...’

Güzelliklerin yanında zor zamanları da oldu elbet Zuhal Güneş’in. İşsizlikle baş başa kaldı uzunca bir süre. İki çocuğu ile yaşayan Güneş, işsizlik dönemini şöyle anlatıyor: “Çok zor bir süreçti, maddi açıdan da öyle. Zaten bakış açısı, o kötü zamanlardan sonra hissettirilen o duygu kadın olarak daha da zordu. Bir süre iş bulamadım ve belki de iş bulmam engellendi. Bu ülkede kadınlar için her yerde, her alanda öteki olduğunu söyleyen bakışlar var. Bir de o bakışlara karşı, söylemlere karşı mücadele etmek zorunda kalıyorsun.” Güneş, işsizliği evde yaptığı yemekleri satarak aştı. Ardından çocuk bakımı ve yaşlı bir teyzenin bakımı geldi. Şimdi ise bir okul servisinde hosteslik yaparak geçimini sağlıyor.

KENDİ MAHALLESİNDE MUHTAR ADAYI

Zuhal Güneş’in gündeminde şimdi muhtarlık seçimleri var. Güneş, “Seçimlere daha var, ancak erken başlamak istedim. Seçim hengamesinde bir anda ortaya çıkmak istemedik. Zaten Hafsa Sultan Mahallesi’nde de 12 bin seçmen var. Sadece ben muhtarım diye değil, kapı kapı dolaşarak, gerçekten kadınlara mücadelemizi anlatacağız. Kadınlar şimdiden yanımızda olduklarını dile getirmeye başladı bile” diyor.

‘MAHALLEDE ŞİDDETE UĞRAYAN KADIN ÇOK’

Yaşadığı mahallede aday olan Zuhal Güneş, mahalledeki kadınların sorunlarını da yakından biliyor: “Mahalleli kadınların yaşadığı en büyük sorunlardan biri erkek şiddeti. Şiddetle karşı karşıya kalan ve sesini çıkaramayan kadınlar çok fazla. Çünkü ekonomik özgürlüğü yok ve gidecek yeri yok. Karakola gitmiyor, şiddet önleme merkezlerine gitmiyor ki bunun ne olduğunu da bilmiyor. Ayrıca kadınlar işe gidecek mesela ama çocukları bırakacak yerleri yok. Zaten asgari ücretle geçinen kadın, ne kadarını verecek bir bakıcıya. Öte yandan okuma seviyesinin artması için okuma-yazma kursları açmayı düşünüyoruz. Mahalleyi çok iyi bilen bir kadın olarak amacımız kadınlara yol göstermek.”

Güneş, işçi kadınların sorunları için de bir araya gelmeyi önemsiyor: “18 yaşından beri sanayide çalışan bir kadınım. Mahalledeki kadınların çoğu sanayide çalışan emekçi kadınlar. Fabrikada iş cinayetleri, iş kazası, iş güvenliği ile ilgili de bir sürü sıkıntıları var. Kadın işçilerin evde, mahallede yaşadığı sorun varken işyerinde de bitmiyor. Özellikle tekstilde çalışan, plastik enjeksiyonda çalışan kadın işçiler çok ağır koşullarda çalışıyor.”

Son olarak umutla şunları dile getiriyor Zuhal Güneş, “Kadınlar öncelikle kendine güvenecek ve cesaretli olacak. Gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Korkunu karşı taraf hissettiği an daha çok baskı altına almaya çalışıyor seni.”

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 23:45

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