Yalçıner: Türkiye’deki ’68 mücadelesinin farkı halk hareketi olmasıdır

Mustafa Yalçıner: Tarihi Denizler yazmadı ama tarih Denizleri yazıyor.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 46’ncı yıl dönümünde Türkiye’de ve yurt dışında anıldı. Denizler için Londra’da da, DAY MER tarafından bir anma etkinliği düzenlendi. Pazar günü gerçekleştirilen etkinliğe ’68 kuşağından, Denizlerin yoldaşı Mustafa Yalçıner ile Tarih Profesörü Simon Renton katılarak dünyadaki ’68 kuşağı ve dünya siyasetine etkileri hakkında birer konuşma yaptılar.

‘HALKIN TALEPLERİ ÖNE ÇIKARILDI’

Yalçıner, “Tarihi Denizler yazmadı ama tarih Denizleri yazıyor. Türkiye’deki koşullar Denizleri yaratacaktı” dedi. Dünya genelinde emperyalizmin saldırısına karşı ’68 kuşağının müzikten edebiyata bir mücadele yükselttiğini hatırlatarak, “O dönemde ABD’de boksör Muhammet Ali’nin emperyalizmin askeri olarak askere gitmeyi reddetmesi bile sıradan bir hareket değildi” diye konuştu.

Avrupa ülkelerindeki ’68 eylemlerinin gençlik hareketinin ötesine geçemediğini belirten Yalçıner, “Başka ülkelerin tersine Denizlerin hareketi gençlik hareketinden sol harekete dönüşmüş, işçi ve köylü hareketiyle birleşmiş, halkın taleplerini öne çıkaran, emperyalizme karşı mücadele eden bir tutum almıştır” dedi.

RENTON: ’68 KUŞAĞI SİYASETİ ETKİLEDİ

Tarihçi Simon Renton da ’68 kuşağının öğrenci hareketi ve farklı taleplerle ortaya çıkmasına karşın sınıf hareketini tetiklemeyi başardığını belirterek, “Hükümetleri sosyal reformlara zorlamış ve kitle hareketi olarak ‘birlikten güç’ doğacağını kanıtlamıştır” dedi.

İngiltere’de 1971’de muhafazakâr hükümetin antisendika yasasına karşı 1972’de hak arayan liman işçileri grevinde ’68 kuşağının etsini vurgulayan Renton, “İşçileri tutuklamaya kadar giden baskılara karşı toplu sendikal direnişte dönemin Muhafazakâr Hükümetinin ‘Bu ‘ülkeyi yöneten kim’ sorusuyla gittiği erken seçimde, halk ‘Siz değilsiniz’ yanıtıyla İşçi Partisinin iktidara gelmesini sağladı” diye konuştu.

Renton, ülkedeki siyasi gelişimde ’68 kuşağının damga vurduğunu belirterek, DAY MER’e de böyle anlamlı bir toplantı düzenlediği için teşekkür etti. (Londra/EVRENSEL)

ESSEN’DE ÜÇ FİDAN ANILDI

Almanya’nın Essen kentinde, Evrensel Kültür Merkezi (EKM) tarafından düzenlenen bir etkinlikte, 6 Mayıs 1972 katledilen devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anıldı.

Kısa bir belgesel film ile başlayan ve “68’den 6 Mayıs’a, 6 Mayıs’tan Günümüze” adıyla yapılan etkinlik, Essen EKM adına yapılan açılış konuşmasında; dünya ve Türkiye’de ‘68 Hareketinin gelişme koşulları ve Türkiye’de hareketinin farklı özelliklerine vurgu yapıldı. Denizlerin günümüzde verilen antiemperyalist mücadelenin, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir simgesi olduğu vurgulandı.

Ardından Şair/Yazar Molla Demirel şiirleri ile anmaya katıldı. Demirel’e Nedim Şahin müziğiyle eşlik etti.

Etkinlikte DİDF Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Avgan da bir konuşma yaptı. Avgan, Denizleri saygıyla anarak, günümüzde emperyalistler arasında yaşanan çatışmaları, pazar kavgası için yaşanan savaşları ve ‘60’lı yıllar ile bu günü karşılaştırdı.

Etkinlikliğin müzik bölümünde ise Ali Asker ve Mustafa Yeşilyurt sahne aldı. Her iki sanatçı da biribirinden güzel eserlerle anmaya katkı sundular. (Essen/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 21:48

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