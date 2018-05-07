Bitpazarından aldığı mektup belgesele dönüştü

Dilek Kaya, bitpazarından aldığı mektuplardaki Kazım Küçükalp'in Türkiye'de dağ kazalarında ölen 3. kişi olduğunu öğrendi; 'Kâzım' belgeselini çekti.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Kaya, 2016 yılının haziran ayında, Halkapınar semtinde kurulan bitpazarından 1970’li yılların başında yazılan mektuplar, aynı kişiye ait not defteri ile öğrenci kimliğini 5 TL ödeyerek satın aldı. Mektupların merkezinde ailesi İzmir’de yaşayan, 18-19 yaşlarında, Ankara Fen Lisesi Mezunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci Sınıf Öğrencisi Kazım Küçükalp adlı müzik ve spor meraklısı, çok yönlü genç yer alıyordu. Bir mektupta gencin, arkadaşları tarafından Artvin Kaçkarlar Altıparmak Dağları’na yapılacak tırmanışa davet edildiğini okuyan Kaya, internette yaptığı araştırmada Kazım Küçükalp’in o tırmanışta kaza geçirdiğini ve Türkiye’nin dağ kazalarında ölen 3’üncü kişisi olduğunu öğrendi.

Kazım’ın hikayesinden çok etkilenen Kaya, “Bu hayatın ona bir borcu var” diyerek, ağabeyine, dağ çıkışına katılan kişilere, mektupların hayattaki sahiplerine ulaştı ve çektiği “Kazım” belgeseliyle gencin hikayesini ölümsüzleştirdi.

AİLESİ FİLMİ İZLEDİ

Filmin ilk gösterimi, önceki gün, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü konferans salonunda yapıldı. İlk gösterime Kazım’ın ağabeyi Attila, yeğeni Burak Kazım Küçükalp, Ankara Fen Lisesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden arkadaşları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kazım’ın ağabeyi Attila Küçükalp, “Kardeşim 19 yaşında hayatının baharında aramızdan ayrıldı. Bu hayatta bir izinin olması gerekirdi. Kimsesi yok, akrabası yok yalnızca biz varız ve bir kabri var. 44 yıl sonra hatırlanması, böyle bir filmle ölümsüzleşmesi beni çok mutlu etti” dedi.

TRT ÖDÜLLERİNDE FİNALE KALDI

Öte yandan “Kazım” belgeseli, 10’uncu TRT Belgesel Ödüllerinde “Ulusal Profesyonel Kategorisi”nde finale kalan 12 film arasında yer aldı. Film, bu kapsamda 10-14 Mayıs günlerinde, İstanbul’da da gösterilecek. Yarışma sonuçları 14 Mayıs akşamı yapılacak ödül töreninde açıklanacak. Doç. Dr. Kaya, filmin, uluslararası film festivallerine uzun metraj belgesel kategorisinde değerlendirilmek üzere gönderildiğini söyledi. (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 21:25

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