Günün dörtte biri televizyon karşısında geçiyor

RATEM'in 2018 Türkiye radyo televizyon yayıncılığı sektör raporuna göre kişi başına düşen günlük televizyon izleme süresi 5 saat 30 dakika.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliğinin (RATEM) hazırladığı 2018 Türkiye radyo televizyon yayıncılığı sektör raporu açıklandı.

Paylaşılan sektör raporunda televizyon mecrasında dünya genelinde canlı izleme eğiliminin gücünü koruduğu, Avrupa genelinde hem tüm kişilerde hem de gençler arasında izleme oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğu belirtildi.

Rapora göre dünya genelinde kişi başına düşen günlük televizyon izleme süresi, internet üzerindeki içerik sayısı ve çeşitliliğinin artmasına rağmen, son 25 yılda olduğu gibi 2017’de de değişiklik göstermiyor. Ortalaması 2 saat 56 dakikalık bu süre Asya’da 2 saat 25 dakika, Kuzey Amerika’da 4 saat 3 dakika olarak ölçüldü.

Bu bölgelerde önceki yıla göre hafif bir düşüş gözlemlenirken Güney Amerika’da yükseliş sürdü, Avrupa’da ise 3 saat 49 dakika ile tarihinin en yüksek günlük izleme süresi ölçüldü.

Türkiye’de ise 2016 yılında ortalama günlük 4 saat 4 dakika olan televizyon izleme süresinin, Anadolu Ajansının Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan derlediği verilere göre 2017 yılında 5 saat 30 dakika olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre ilk sırada yer alan Türkiye’yi, 4 saat 25 dakika ile Japonya, 4 saat 21 dakika ile İtalya izliyor. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 21:08

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