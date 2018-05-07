İngiltere ve Almanya’dan Trump’a İran çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı ve Almanya Cumhurbaşkanı, Trump’a İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmasından çekilmemesi çağrısında bulundu.

İngültere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump’a İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilmemesi çağrısında bulundu.

Amerikan New York Times gazetesi için bir makale kaleme alan Johnson, nükleer sınırlamaları kaldırmanın “Sadece İran’a yarayacağını” söyledi ve “İran’ın asla bir nükleer silaha sahip olmamasına yönelik tüm seçenekler arasında bu anlaşma en az dezavantaja sahip” dedi. Johnson anlaşmanın zayıf yanları olduğunu ancak bunların iyileştirilebileceğini, İngiltere’nin ABD, Fransa ve Almanya ile bu konuda çalıştığını söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da, Alman ARD televizyonunda bir programda İran’la anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulundu.

Steinmeier, “ABD Eski Dışişleri Bakanı John Kerry bu anlaşmayı imzalarken ‘Bu imza ile muhtemelen bir savaşı engellediğimizin bilincinde olmalıyız’ dedi. Bu cümle önemli, çünkü bu anlaşmanın iptal olması ve bölgede yeniden silahlanması halinde neler olabileceği hatırlanmak zorunda” dedi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 20:07

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