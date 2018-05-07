Lübnan’da seçimin kazananı Hizbullah

İran ve Suriye’ye yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde, bu ülkelerin önemli müttefiği olan Hizbullah, Lübnan seçimlerinde zafer kazandı.

Lübnan’da 9 yıl sonra gerçekleştirilen ilk parlamento seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre Hizbullah’ın liderliğini yaptığı ittifakın önde olduğu açıklandı.

Lübnan İçişleri Bakanlığına göre genel seçimlere katılım oranı ise yüzde 49.2’de kaldı.

HİZBULLAH VE MÜTTEFİKLERİ ÇOĞUNLUĞU KAZANDI

86’sı kadın, 583 adayın parlamentodaki 128 milletvekili koltuğu için yarıştığı ve pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Hizbullah ile müttefiklerinin oluşturduğu Direniş’e Vefa ittifakı koltukların yarıdan fazlasını kazandı.

Başbakan Saad Hariri’nin partisi Müstakbel Hareketi ise önemli oy kaybına uğradı. Ancak Lübnan’da iç savaş sonrası anlaşmalar doğrultusunda mezhepler arası iktidar paylaşımı yapılıyor. Lübnan anayasasına göre başbakanın Sünni olması gerektiği için, hükümet kurma görevinin meclisteki Sünni blok adına yine Eski Başbakan Saad Hariri’ye verilmesi bekleniyor. Anayasa göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyanlar, meclis başkanı da Şiiler arasından seçiliyor.

Hariri, Suudi Arabistan ve Batı tarafından desteklenirken, Hizbullah ise ABD ve İsrail tarafından “terörist örgüt” olarak tanımlanıyor.

KİM, KAÇ SANDALYE ALDI?

AA’nın aktardığı ilk sonuçlara göre, Hizbullah-Emel ittifakı 29 sandalye kazanırken, Cumhurbaşkanı Mişel Aun’un partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ve müttefikleri 26, Müstakbel Hareketi ise 18 sandalye kazandı.

Lübnanlı Maruni Hristiyan Semir Caca’nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisinin de meclisteki sandalye sayısını arttırdığı, 2’si kadın 7 bağımsız ismin de meclise girmeye hak kazandığı belirtildi.

Diğer partilerden Suriye Sosyal Milliyetçi Parti 3, Süleyman Feranciye’nin başkanlığını yaptığı Marada Hareketi 2, Eski Başbakan Necib Mikati’nin Azm Hareketi 4, Dürzi Lider Velid Canbolat’ın İlerlemeci Sosyalist Partisi 8, Lübnan Güçleri Partisi 15, Sami el-Cemil’in liderliğindeki Lübnan Ketaib Partisi 3 sandalye kazandı.

Meclisteki 13 sandalyenin partiler arasındaki dağılımı ise henüz netlik kazanmadı.

9 YILDIR SEÇİM YAPILMIYORDU

Lübnan’da 2014 yılında yapılması gereken genel seçimler cumhurbaşkanı seçilemediği için yapılamamıştı. Michel Aoun’un 2016 yılında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ülkede seçim sistemi değişikliğine gidilmişti.

İSRAİL’DEN İLK TEHDİT

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Lübnan seçimleri sonrası yaptığı açıklamada “Hizbullah=Lübnan” ifadesini kullanarak seçim sonuçlarından memnun olmadığını ifade etmiş oldu. Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Bennett, Lübnan’daki seçim sonuçlarının bir süredir söylediklerini doğruladığını ileri sürdü.

Bennett, “İsrail’in Lübnan devleti ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını ve bu ülke topraklarında gerçekleşen her faaliyetten sorumlu olarak Lübnan’ı göreceğini” dile getirdi. (DIŞ HABERLER)

Lübnan’da dokuz yıl sonra ilk meclis seçimleri

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 19:56

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