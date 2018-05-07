Barış Anneleri Meclisi: Seçimlerde barış için çalışacağız

Barış Anneleri Meclisi, 24 Haziran baskın seçiminde barışın sağlanması adına çalışacaklarını açıkladı.

Yıllardır barışın hakim kılınması için mücadele yürüten Barış Anneleri Meclisi, 24 Haziran baskın seçiminde halk iradesinin tesis edilmesi için çalışacak. Batman Barış Anneleri Meclisi üyeleri, seçimlerde barışın sağlanması adına çalışacaklarını dile getirdi.

Meclis Üyesi Nuran Seçkin 24 Haziran’ın barışın kapısının yeniden aralanacağı tarih olduğunu vurgulayarak “Türk, Kürt, Arap kim olursa olsun bizim istediğimiz birlik ve beraberliktir. Bir arada yaşamanın şartı da barıştan geçer” dedi.

Arzularının barış görüşmelerinin yeniden başlaması ve ölümlerin bir an önce sona ermesi olduğunu dile getiren Seçkin, “Barış Anneleri’nin susmalarını istiyorlar. Bu kadar zulüm, ölüm ve inkar var iken biz nasıl susabiliriz. Bugün susma değil, her zamankinden daha fazla konuşma ve mücadele etme günüdür” ifadelerini kullandı.

Seçimin adil bir şekilde yürümediğine dikkat çeken Seçkin “Selahattin Demirtaş bugün neden tutuklu? Onların bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Bugün Demirtaş’ı herkes seviyor, o halkları temsil ediyor. Seçimlerde üstümüze düşen ne görev varsa yapacağız” dedi. Barış Annesi Elif Tiluktimur, “Sadece Kürtler değil Türkler ve yaşanan zulümden etkilenen herkes artık görev almalıdır. Biz de üstümüze düşeni yapacağız” dedi.

Barış Annesi Maşallah Kaya ise birlik olmanın önemine işaret ederek şunları söyledi:

“Barış Anneleri olarak her zaman olduğu gibi üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. Kimileri de OHAL’den korkuyor. Kürtler OHAL’de çok seçim gördü. Bundan daha fazlasını da gördük. Ne OHAL ne de başka bir şey bizi yıldırabilir. OHAL’e rağmen seçimi kazanacağız.” (Batman/MA)

{351867}}

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 18:39

www.evrensel.net