MESAM’da Arif Sağ ekibi tasfiye ediliyor

Arif Sağ'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MESAM'a kayyım atanmasının ardından, Arif Sağ’ın ekibi tasfiye edilmeye başladı.

Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kurulunun geçtiğimiz haftalarda tartışmalı şekilde bakanlık tarafından görevden alındığı MESAM’da, Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici yönetim kurulu Arif Sağ ekibinde yer alan üst kurul üyelerini Haysiyet Kurulu’na sevk etmeye başladı. Arif Sağ kendisine ve ekibine yapılan bu uygulamalara karşı, tüm MESAM üyelerinin genel kurula katılmaları çağrısında bulundu. Evrensel’e konuşan MESAM eski yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Timisi, “Bizi MESAM’dan uzaklaştırmaya çalışsalar da bu hukuksuz işlerin karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

İlk olarak genel kurul tarafından seçilen mevcut Haysiyet Kurulu’nun yerine kendi önerdikleri yeni bir Haysiyet Kurulu atanmasını sağlayan Coşkun Sabah yönetimi, eski Haysiyet Kurulu üyeleri ile birlikte Arif Sağ ekibinde yer alan pek çok eski üst kurul üyesini de Haysiyet Kurulu’na sevk etti.

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MESAM Genel Kuruluna bir aydan daha kısa bir süre kala yapılan bu operasyonla, Arif Sağ ekibine destek olan MESAM üyelerinin 31 Mayıs’ta yapılacak genel kurulda yeniden aday olmalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği ileri sürülüyor.

Orhan Gencebay tarafından da desteklenen Coşkun Sabah yönetimi, MESAM’ı genel kurula götürmek dışında hiçbir yetkisi olmamasına rağmen 31 Mayıs’ta yapılacak genel kurul öncesi 50’nin üzerinde yeni üye kaydetmesi ve genel kurul tarihini Ramazan’a alması sebebi ile MESAM üyelerinin tepkisini çekmişti.

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31 Mayıs’ta yapılacak MESAM Genel Kurulu’nda tekrar aday olacağını açıklayan Arif Sağ kendisine ve ekibine yapılan bu uygulamalara karşı, tüm MESAM üyelerinin genel kurula katılmaları çağrısında bulunarak, “Bunlar bir yandan bizlere destek olanları Haysiyet Kurulu’na verip MESAM’dan atmaya çalışırken bir yandan da 2 ay gibi kısa bir sürede 50 den fazla yeni üye kaydederek kendi taraftarlarını çoğaltmaya çalışıyorlar” dedi. Orhan Gencebay’ın MESAM’dan ayrılırken yazdığı istifa dilekçesinde, etnik ve mezhepsel örgütlenme vurgusu yapmasının “Nefret Suçu”olduğunun altını bir kez daha çizen Sağ, gerek Türkiye’de gerekse uluslararası alanda bu konuyla ilgili yargıya başvuracağını açıkladı.

TİMİSİ: MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuya dair Evrensel’e açıklama yapan MESAM eski yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Timisi; Arif Sağ ve ekibinin Haysiyet Kurulu’na sevkiyle MESAM’daki demokrat ve muhaliflerin tasfiye edilmek istendiğine dikkat çekti. MESAM’ın iktidarın mücadele alanına dönüştüğünü vurgulayan Timisi “Bizi MESAM’dan uzaklaştırmaya çalışsalar da bu hukuksuz işlerin karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 18:19

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