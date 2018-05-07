Denizli ve Zonguldak'ta yaşanan iş kazalarında 8 işçi yaralandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iş kazalarında 8 işçi yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki maden ocağında, Zonguldak'ın ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında ve yine Ereğli'deki bir inşaatta meydana gelen iş kazalarında toplam 8 işçi yaralandı.

İŞÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Denizli'nin Honaz ilçesindeki mermer ocağında çalışırken ayağının altındaki mermer blokun kırılmasıyla dengesini kaybedip, 5 metreden düşen İşçi Fikret Akyüz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Kocabaş Mahallesindeki bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta mermer kesimi yapan Fikret Akyüz, ayağının altındaki mermer blokunun kırılması sonucu dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından kurtarma ekibi gönderildi. Vücudunda çeşitli kırıklar olan Akyüz, itfaiye ekipleri tarafından ocaktan çıkarıldıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Akyüz’ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (Denizli/DHA)

AKIMA KAPILAN İŞÇİYİ ARKADAŞI KURTARDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi, arkadaşının kablonun fişini zamanında çekmesi ile kurtuldu.

Olay dün Süleymanlar Mahallesi’ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Erkan Kırca inşaat alanındaki kabloya dokununca elektrik akımına kapıldı. İnşaatta çalışan arkadaşları Erkan Kırca’nın akıma kapıldığını görünce hemen kablonun bağlı olduğu fişi çekerek, 112 acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Erkan Kırca’yı Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Erkan Kırca’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (Zonguldak/DHA)

6 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir çelik fabrikasının galvanizleme tesislerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi tedavi altına alındı.

Ereğli OSB’deki bir çelik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bir bölümünde çıkan yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahale ettiği yangında işçiler Özkan Bozkurt, Ahmet Aydın, İbrahim Erdoğmuş, Okan Açıkgöz, Muharrem Er ve Celil Gürdamur dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Zonguldak/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 18:18

www.evrensel.net