Türk-İş’ten ILO kararı

Türk-İş, Memur-Sen’in ‘Uluslararası Çalışma Konferansı’na 'işçi delegesi' statüsünde gönderilmesi kararı değişmezse konferansa katılmayacağını duyurdu

Türk-İş, Memur-Sen’in ‘Uluslararası Çalışma Konferansı’na “işçi delegesi” olarak gönderilmesi kararının değiştirilmemesi halinde konferansa katılmayacağını ve hükümetin ILO’ya sunacağı delegasyon listesinde yer almayacağını duyurdu.

Memur-Sen’in konferansa “işçi delegesi” olarak gönderilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de faaliyet gösteren ve en fazla temsile haiz tüm konfederasyonların tam mutabakatı olmadan bir delege belirlenmesi ve hükümetin aldığı kararı değiştirmemesi durumunda, Konfederasyonumuz haziran ayında gerçekleştirecek 107. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılmayacak ve hükümetin ILO’ya sunacağı delegasyon listesinde yer almayacaktır.” (Ankara/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 17:40

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