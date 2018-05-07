Üretici dertli: Kirazın kilosu 150 liradan 5 liraya düştü

Rekolte ve kalitenin yüksek olduğunu belirten kiraz üreticileri, fiyatların istedikleri seviyede olmadığını söylüyor.

Manisa'da bir ay önce Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde başlayan kiraz hasadında üretici sezonun ilk kirazının kilosunu 100-150 lira arasında satarken, fiyatlar 5 liraya kadar düştü. Kiraz üreticileri rekolte ve kalitenin yüksek olmasına rağmen fiyatların istedikleri seviyede olmadığını belirtiyor.

Türkiye’de erkenci kirazın merkezi Manisa’nın Sancaklı Bozköy Mahallesi’ndeki kiraz üreticisi son zamanlarda fiyatların düşmesinden şikayet etti. 7 Nisan’da ilk hasadı yapan üretici, kirazın kilosunu 100-150 lira arasında sattı. Zaman içinde fiyatlar 20 ile 30 lira arasında seyrederken, son günlerde kiraz pazarında durgunluk yaşandı. Üretici kirazın kilogramının tüccarda 5 liraya kadar düşmesinden yakındı.

10 LİRADAN AŞAĞI OLMAMALI

Bin ağaçtan kiraz toplayan Kiraz Üreticisi Metin Koyuncu, kirazın kilo fiyatının 10 liradan aşağı düşmemesi gerektiğini belirtip, “Son zamanlarda üretim maliyetleri çok yükseldi. Para kazanamaz duruma geldik. Bu sene kirazda rekolte ve kalite güzel. Ancak fiyatlar ani düşüş yaşadı. 1-2 gün kiraz toplamadık. Kirazın ilk çıktığı günlerde kilosu 100-150 liradan satıldı. Daha sonra fiyatlar kendiliğinden düştü. Elimizde çok fazla turfanda kiraz olmadığından ilk mahsulden çok para kazanamadık. Şu an fiyatlar ortalama 5-6 lira civarında. Biz üreticisi olarak maliyetler yüksek olduğu için kiraz fiyatlarının 10 liradan aşağı düşmemesini bekliyoruz” dedi.

‘GİRDİLER ARTIYOR AMA FİYAT ARTMIYOR’

Bir başka Kiraz Üreticisi Hasan Aydın da fiyatların dalgalı olmasından yakındı:

“Bu sene geçmiş yıllara göre verim iyi. Bu yıl afet olmamasından dolayı zarar yok. Ancak fiyatlar çok dalgalı. Bugün kirazımın kilosunu 12 liraya verdim. Ancak aynı kirazı dün de 4 liradan satabilmiştim. Bir gün önce 6 liraya 8 liraya verdiğimiz kirazı bir gün sonra 3- 4 liraya alıyorlar. Hatta hiç almayanlar var. Her gün aşağı doğru düşen bir fiyat trendi var. İşçiye 85 liraya kiraz toplatıyoruz, mazot pahalı. Girdiler artıyor ancak buna paralel olarak fiyatlar artmıyor.” (Manisa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 17:31

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