Bornova’da Dersimliler kahvaltıda bir araya geldi

Bornova Dersimliler Derneği üyeleri, Dersim Katliamında yaşamını yitirenleri ve Denizleri anmak amacıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Bornova Dersimliler Derneği, dün Dersim Katliamında yaşamını yitirenleri ve Denizleri anmak amacıyla üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Aynı zamanda yeni yönetim kurulunun ilk etkinliği olan kahvaltıya CHP’den milletvekili aday adayı olan DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko, CHP, EMEK Partisi ve HDP İlçe yöneticileri de katıldı.

Kahvaltıda kısa bir açılış konuşması yapan dernek başkanı Turan Bilmez, gelecek dönemlerindeki amaçlarından bahsederek “Bizim kültürümüz hoşgörü ve vicdana dayanıyor, bizim kültürümüz direnişe boyun eğmemeye dayanıyor, farklılıklara saygı, çevreyi ve doğayı talan etmemeye dayanıyor. Bizim kültürümüz kadının kutsallığına dayanıyor. Yeni kurulan yönetimimizle Dersim’in bu kültürünü yaşatma amacındayız” dedi.

Dersim katliamının 81. yılı olan 4 Mayıs’ı geride bıraktıklarını hatırlatan Bilmez, “Gelecek nesillerin gerçekleri öğrenmesi için, tarihimizle yüzleşmek için arşivler açılsın, Dersim ismi iade edilsin, Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın. Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın” dedi.

Bilmez’in ardından söz alan KHK’larla işten çıkarılan Eğitim Sen üyesi Hasan Ali Kılıç, Denizlerle ilgili konuşma yaptı. Denizleri idama götüren süreci aktararak, Denizlerin mücadelesinin bugün için de bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Aynı zulüm devam ediyor diyen Kılıç, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ülkenin demokrasisinin yeniden tesisi için önemli olduğunu vurguladı. Daha sonra milletvekili aday adayı Kani Beko ve diğer konuklar söz alarak, 6 Mayıs ve 24 Haziran seçimlerine dair kısa konuşmalar yaptı. Kahvaltı da son olarak yeni yönetim kurulu üyelere tanıtıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 17:22

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