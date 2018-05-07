Şehriban Dinç davasında birleştirme talebi

Şehriban Dinç davasında avukatlar, cinayet dosyası ile aile üyeleri hakkındaki 'cinayeti azmettirme' dosyalarının birleştirilmesini talep etti.

Eşi tarafından öldürülen Şehriban Dinç davasında avukatlar, cinayet dosyası ile aile bireyleri hakkında “Cinayeti azmettirme” suçuyla açılan davanın dosyalarının birleştirilmesini talep etti.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde Kevenli TOKİ’de 24 Aralık 2016 tarihinde eşi Esat Dinç (25) tarafından öldürülen Şehriban Dinç (24) cinayetinin üçüncü duruşması Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. “Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan yargılanan Esat Dinç ve avukatı ile Şehriban Dinç’in avukatı ve ailesi duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada sanık Esat Dinç, daha önce verdiği ifadesini tekrarlayarak suçsuz olduğunu öne sürdü.

Söz alan Şehriban Dinç’in Avukatı Cesim Kaya ise dosyadaki yeni gelişmeye dikkat çekti. Avukat Kaya, daha önce savcılığın sanık Dinç’in aile bireyleri hakkında “Cinayeti azmettirmek” suçundan verdiği takipsizlik kararına karşı yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtti. Kaya, cinayet dosyası ile aile bireyleri hakkında açılan “Cinayeti azmettirmek” dosyalarının birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Esat Dinç’in tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyaların birleştirilmesi kararı için duruşmayı 25 Mayıs tarihine erteledi. (Van/MA)

Şehriban 7 yıldır şiddet gördüğü eşi tarafından öldürüldü

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 17:13

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