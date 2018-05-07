Sendika hakkı için direnen Termokar işçilerine destek ziyareti

Manisa OSB’de sendikalaştıkları için işten atılan Termokar işçilerinin direnişine İzmir'deki sınıf kardeşlerinden destek geldi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Termokar Isıtma Soğutma ve Klima Sistemleri Fabrikasında çalışırken Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin direnişi 15. günü geride bıraktı.

Direnişteki işçileri Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesinden örgütlü işçiler ziyaret etti. Ziyaret eden işçiler arasında Manisa'daki fabrikaların yanı sıra İzmir Çiğli, Kemalpaşa ve Gaziemir organize sanayilerindeki fabrikalardan işçiler de katıldı.

Fabrika önündeki eylemde işçiler 'Açlıktan Ölmeyiz Biz Bu Yoldan Dönmeyiz', 'İş Ekmek Yoksa Barış Da Yok' ve 'Birleşen İşçiler Asla Yenilmez' sloganlarını attı. Sendikanın genel merkez yöneticilerinin yanı sıra Manisa Emek Ve Demokrasi Güçlerinin temsilcileri de ziyarete katıldı. Açıklama sırasında fabrikanın güvenlik görevlisinin görüntü kaydı alması dikkat çekti.

Konuşma yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Termokar fabrikasında yaşananların sendikal hak ve örgütlenme özgürlüğüne gösterilen tahammülsüzlüğün açık göstergesi olduğunu belirtti.

Bir çok fabrikada benzer durumların yaşandığının ancak işçilerin kararlı tutumuyla Birleşik Metal-İş’in örgütlendiğini de ifade eden Serdaroğlu “İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa işçilerin çalışma hakkına saygı duyulmalı ve atılan işçiler geri alınmalıdır. Sendika olarak mücadelemizi arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikasının bir süredir örgütlenme çalışması yürüttüğü Termokar Fabrikasında çoğunluğun sağlaması üzerine sendika yetki için bakanlığa başvurdu. Yetkiye itiraz eden fabrika yönetimi toplamda 20 işçiyi 'yüz kızartıcı suç, ahlâksızlık ve iç huzuru bozmak' iddiasıyla tazminatsız olarak işten çıkardı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 17:08

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